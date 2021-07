Ko politika povozi stroko

V nadaljevanju preberite:



Vodstvo policije je zadnje čase izredno intenzivno pri iskanju odklonskih ravnanj v policiji. Prav zato so do potankosti pretresli ravnanje posebne enote ob obravnavi tako imenovanih rumenih jopičev. Pod drobnogledom so bili tudi policisti, ki varujejo državni zbor. Precej manj zagnani pa so pri iskanju krivca, kdo je izbranim medijem oziroma ministru Počivalšku prišepnil, da ga bodo obiskali kriminalisti. Ima policija, kar radi izpostavijo, res enaka merila in se požvižga na mnenje vladajoče politike?