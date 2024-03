Koalicija s SDS bi bila nerazvojna in škodljiva

V nadaljevanju preberite:

Kot prišlek v stranko ima jasna stališča do tega, kaj je danes socialna demokracija. Med kandidati za predsednika ponuja najbolj levo vizijo vodenja stranke, odločno pa odklanja kakršnokoli sodelovanje s SDS in Novo Slovenijo. Jasen je, da bi morebitni odhod SD iz koalicije pomenil četrto vlado Janeza Janše. V komunikaciji s predsednikom vlade Robertom Golobom stavi na korekten in spoštljiv odnos, ki sta ga zgradila med kampanjo za predsedniške volitve.

V njegovi ekipi so Andreja Katič, Meira Hot, Matjaž Nemec in Živa Živkovič za generalno sekretarko stranke. Vsi skupaj pa podpirajo Luka Gorška za podpredsednika stranke.

V sedanji koaliciji tako mi kot Levica lahko predstavljamo protiutež, ki je nujna za to, da so stvari postavljene tako, kot mislimo, da je za naše ljudi najbolje. Bi pa bila koalicija s SDS tudi nerazvojna in škodljiva za Slovenijo ter bi utrdila fevde po različnih ministrstvih in paradržavnih ustanovah. Vsakdo bi skrbel za svoje vrtičke in ladja bi plula dalje. To so zame stari vzorci, ki jih je treba preseči, delegatom SD na aprilskem kongresu stranke sporoča Brglez.