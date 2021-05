Koalicija žuga Igorju Zorčiču s 47 podpisi

V nadaljevanju preberite:

Tretja neuspela razporeditev 15 mest v parlamentarnih delovnih telesih, ki jih ima koalicija glede na spremenjena razmerja preveč, je pokazala, da lahko manjšinska koalicija Janeza Janše skupaj s podporniki v državnem zboru še vedno dosega večino. V Desusu so sicer napovedali, da se odpovedujejo trem svojih mestom, a na koncu predloga, ki bi jih še devet odvzel SMC, niso podprli. To naj bi bil tudi pozitivni signal za skorajšnji poskus menjave predsednika državnega zbora. Več med seboj nepovezanih sogovornikov nam je potrdilo, da so že zbrali 47 poslanskih podpisov, a brez spremnega besedila.