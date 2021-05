Komentiranje na delo.si na voljo le še naročnikom

Zaradi delitev je žaljivi govor predvsem na spletu v zadnjem času v vse večjem porastu, komentatorske vojne pa je skoraj nemogoče ustaviti.



V uredništvu Dela močno zagovarjamo in spodbujamo razpravo, a na naši spletni strani želimo ohraniti primerno in predvsem spoštljivo raven komuniciranja. Prav je, da se ne strinjate vedno s tem, kar zapišemo, kar zapišejo naši bralci. Vendar smisel soočanja mnenj ni agresivno zavračanje stališč drugih in brezkompromisno vztrajanje pri svojem, temveč dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in spoštujemo mnenja drugih.



Želimo si, da so razprave zanimive, artikulirane in povezane s tematiko, ki jo članek pokriva. Veseli smo nasvetov, kritik in subjektivnih vpogledov v aktualno dogajanje, a pričakujemo, da sogovorniki stojijo za svojimi mnenji, da se ne skrivajo za lažnimi identitetami.



V uredništvu smo se zato odločili, da komentiranje pod članki omogočimo le našim naročnikom. Ti imajo dostop do celotne vsebine in si lahko le tako ustvarijo celovito sliko o obravnavani tematiki ter podajo konstruktivno mnenje. Odločitev smo sprejeli zato, da svojim naročnikom zagotovimo primeren prostor za kakovostno razpravo.

