Sobodajalci zbirajo podpise za peticijo

V teh dneh se vrstijo srečanja sobodajalcev s predstavniki občin in ministrstva za gospodarstvo, tema pa so napovedane spremembe kratkoročnega oddajanja nepremičnin prek airbnb, bookinga in drugih spletnih platform. Novela zakona o gostinstvu, ki ga ureja, bo v javni obravnavi do prihodnjega tedna. Sobodajalci so proti napovedani novi ureditvi začeli zbirati podpise za peticijo.

Sobodajalci, ki svoje nepremičnine kratkoročno oddajajo v najem prek spletnih platform, nasprotujejo predlagani novi ureditvi dejavnosti. Ta jim z novelo zakona o gostinstvu nalaga številne nove obveznosti in tako fizičnim osebam kot samostojnim podjetnikom in podjetjem omejuje možnost oddajanja na največ 30 dni na leto (za fizične osebe je zdaj omejitev 150 dni), pri čemer bodo lahko o podaljšanju tega obdobja odločale občine. Če bodo želeli oddajati vse leto (samo kot s. p. ali d. o. o.), bodo morali spremeniti namembnost svoje namestitve v poslovno-gostinski objekt. V vsakem primeru pa bodo morali vsi ob vpisu v novi register nastanitvenih obratov predložiti veljavno uporabno dovoljenje.

Kaj poudarjajo v Združenju sobodajalcev? Kako na to gledajo v turističnih občinah po Sloveniji in v obeh združenjih ter Skupnosti občin?