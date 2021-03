Konflikti SDS z evropskimi institucijami

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Janez Janša in največja vladna stranka SDS imata težave z evropskim razumevanjem načel vladavine prava, predvsem na področju neodvisnega sodstva in neodvisnih medijev. Kot smo poročali, je vlada včeraj potrdila odgovore Slovenije za drugo poročilo evropske komisije o vladavini prava, v katerih se odslikava strankarski odnos SDS do vladavine prava, kar pa vlada počne že od začetka mandata s pisanjem pisem evropskim institucijam.