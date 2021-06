Koprski župan ostro zanikal fekalno onesnaženje v Žusterni

Koprski župan Aleš Bržan je danes ostro zavrnil možnost onesnaženja kopalnih voda na območju Žusterne. Zagotovil je, da so meritve, ki jih je v imenu Arso izmeril Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ustrezne. Predstavniki NIJZ, ki so si na pobudo občana ogledali izpust meteornih vod pri kopališču, pa so prišli do drugačnih ugotovitev.



Parametri so ustrezni

Kopališče v Žusterni. FOTO: Nataša Čepar

Kaj je ugotovil NIJZ

Koprski županje danes ostro zavrnil možnost onesnaženja kopalnih voda na območju Žusterne. Zagotovil je, da so meritve, ki jih je v imenu Agencije RS za okolje (Arso) izmeril Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ustrezne. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so si na pobudo občana v petek ogledali izpust meteornih vod pri kopališču Žusterna, pa so prišli do drugačnih ugotovitev. Po njihovem opažanju je bila voda na pogled motna, se je penila, prisoten je bil tudi smrad po fekalijah. Menili so, da je taka ureditev meteornih vod neustrezna in so pozvali k dolgoročni rešitvi za to območje. V poročilu so celo zapisali, da so se na kopališču, mimo katerega je speljan izliv, ljudje kopali, rdeča zastava pa ni bila izobešena.Bržan je bil nad poročilom NIJZ ogorčen, saj ne temelji na izmerjenih vrednostih onesnaženosti – te ustrezajo predpisanim parametrom. Omenil je, da so dobili neuradno informacijo, da naj bi se za posredovanje – takrat še neuradnega - poročila občanu in nato medijem zavzemal celo prvi mož NIJZ. Če to drži, je opozoril župan, bo koprska občina uporabila vsa pravna sredstva, da se brani pred dejanjem, ki ni dobronamerno in ki skuša kvarno vplivati na poletno turistično sezono.Predstojnik občinskega urada za okoljeje prav tako izpostavil, da ga poročilo NIJZ čudi. Pojasnil je, da kopalne vode vzorčijo dvakrat mesečno in da bi od take institucije pričakoval, da jih v primeru kakršnih koli težav uradno obvestijo, ne pa da neuradna poročila izročajo občanom in medijem. Dodal je še, da opravljajo meritve ustreznosti vode tudi na območju novega obmorskega parka, ki sicer nima uradnega statusa plaže.Na NIJZ so pojasnili, da so 11. junija opravili ogled širšega območja kopališča Žusterna in izpostavili, da se iztok meteorne kanalizacije nahaja 50 metrov od roba kopališča ter da ni posebej zaščiten. Ocenili so, da voda vizualno ni čista in da je smrdeča. Prav tako so si ogledali zaledje plaže in napeljavo kanalizacije, kjer so ob speljanih jaških vzdolž naselja prav tako ugotovili smrad po fekalijah, odkrili so celo poginulo podgano.Na neustrezno reševanje problematike s kopališčem Žusterna pa na družbenih omrežjih glasno opozarja predvsem nekdanji župan. Infrastrukturna ureditev Žusterne je sicer nespremenjena že vrsto desetletij. Sedanja občinska oblast pa je po izlivu fekalij v morje pri kopališču pred dvema letoma sanirala nepravilnosti, ki so jih odkrili ob pregledu tamkajšnjega sistema meteornih voda. Kot so zagotovili, so naredili vse potrebno za to, da bi preprečili, da bi se vnovično zamašili prelivi, s čimer bi prišlo do onesnaženja.