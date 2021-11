Koritnik meni, da županja Semiča ne bi več smela opravljati funkcije

Minister Boštjan Koritnik ocenjuje, da županja občine Semič Polona Kambič »ne more oz. ne bi smela več opravljati svoje funkcije,« potem ko je semiško osnovno šolo pozvala k prenehanju izvajanja epidemioloških ukrepov. »Gre za nedopustno spodkopavanje naporov za umiritev zdravstvenih razmer,« pravi. Napovedal je tudi inšpekcijski nadzor na občini.

Minister za javno upravo Koritnik je ravnateljico Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič Andrejo Miketič, starše in vse občane pozval, naj spregledajo pozive županje Polone Kambič, »saj ti predstavljajo nedopustno spodkopavanje naporov za umiritev zdravstvenih razmer in ogrožajo varnost otrok«. Od članov občinskega sveta pa pričakuje, da »se bodo javno ogradili od županjinega ravnanja ter zavode, katerih (so)ustanovitelj je občina, s sklepom pozvali k spoštovanju ukrepov«. »S tem bodo pomagali predvsem zdravstvenim delavcem in vsem ogroženim,« je zapisal v odzivu.

Glede možnih ukrepov proti županji minister navaja, da sistemska zakonodaja s področja lokalne samouprave ne predvideva ukrepov ali pravnih sredstev zoper politične izjave državnih ali občinskih funkcionarjev. »Zakon o lokalni samoupravi v 90.b členu kot skrajni ukrep določa, da se župana lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje. Vendar v tem primeru ne gre za nespoštovanje odločb sodišč, pač pa za poziv k nespoštovanju vladnega odloka. Županjino dejanje ni pravni akt, pač pa politična izjava, ki za seboj ne potegne pravne, ampak politično odgovornost,« je zapisal.

Napovedal je, da bo inšpektorat za javni sektor po prijavi, ki jo je prejel, na občini v kratkem izvedel inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem ukrepov. Županja je namreč v pismu, s katerim je semiško osnovno šolo pozvala k prenehanju izvajanja epidemioloških ukrepov, ker da so odloki o tem nezakoniti, posredno napovedala tudi nespoštovanje odlokov na sami občini.