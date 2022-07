Kostanjeviški gasilci: Najtežje je pred ognjem braniti domačo vas

Med prvimi gasilci, ki so se odzvali pozivu za gašenje požara na goriškem Krasu, so bili člani Prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica na Krasu. Na terenu so že od prvega dne, v tem času so si privoščili le nekaj kratkega počitka, da so lahko nadaljevali delo. Zanje je gašenje še posebej čustveno, saj so pred ognjem branili domačo vas.

»Teden je bil naporen, saj se je začelo vse že prejšnji petek. Po desetih dneh smo popolnoma izmučeni, spali smo po dve, tri ure na noč,« je novinarjem povedal prostovoljni gasilec Darjo Spačal. Kot je pojasnil, jih je dogajanje najbolj prizadelo na začetku gašenja, ko se je ogenj približal in skoraj zajel vas Sela na Krasu.

»Ogenj je šel med hiše, začele so goreti prikolice, barake. Občutek je bil strašljiv, vendar se nismo ustrašili in smo vztrajali,« je dejal. Niti za trenutek niso pomislili, da bi lahko postalo nevarno in da bi ogenj lahko zajel hiše. V takih trenutkih so namreč ljudje polni adrenalina, »preprosto ni časa razmišljati, kaj se lahko zgodi«.

Zagotovo ne bodo mogli pozabiti, kako bliskovito se je širil požar, kako je ogenj spreminjal smer in kako je gorelo na več krajih naenkrat, o tem bodo po besedah Erika Spačala govorili svojim otrokom. »Predvsem pa o tej nesebični pomoči vseh prostovoljcev, ki so opravili res garaško delo, da so pomagali gasilcem in smo skupaj uspeli premagati ognjene zublje.«

»Mislil sem, da bo veliko bolj preprosto, da bomo z ognjem opravili prej, kot smo,« pa je povedal mladi prostovoljni gasilec Žiga Stepančič. Za vse življenje si bo zapomnil občutek, ki ga je imel v trenutku, ko je v Selah na Krasu gorelo že tik ob hišah: »Ne zdi se ti, da je to sploh mogoče.«

Požar na Krasu. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Povedal je, da je bila zagnanost in morala ves čas prisotna med gasilci, vsi so delali po svojih najboljših močeh. »Lepo je sicer videti, da so prišli na pomoč gasilci iz cele države, celo iz tujine, vendar si tudi rahlo obupan, ko vidiš, kaj lahko nastane iz tvojega doma,« je povedal Stepančič.

Domačini so se zahvaljevali gasilcem, ki so na pomoč prihiteli iz cele Slovenije, s številnimi napisi na cestah, na plakatih ali napisi kar na rjuhah. »V takih primerih vidiš, da nisi sam, da ti domačini stojijo ob strani in te opogumljajo. Še posebej, ko vidiš otroke, ki se zavedajo, da smo delali za njihovo prihodnost,« je še dejal Darjo Spačal.

Za gasilce so svojevrstni junaki tudi domačini. »Vsak, ki je karkoli prispeval po svojih močeh, je po svoje junak,« še pravijo kostanjeviški gasilci.