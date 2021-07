Krek zavrnil poročanje, da je na NIJZ cepljenih le 40 odstotkov zaposlenih

Epidemiologi 100-odstotno precepljeni

Druženja še vedno potencialno veliko tveganje

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)je v javnost posredoval podatek, da se je v ambulantah NIJZ cepilo 55 odstotkov njihovih zaposlenih, od tega so cepljeni vsi epidemiologi. Poleg tega so se nekateri cepili tudi v cepilnih centrih, saj je NIJZ v začetku cepljenja lahko cepil omejen krog ljudi. Točnega podatka, koliko zaposlenih na NIJZ je cepljenih, tako nima.Krek je danes zavrnil poročanje, da je bilo cepljenih le 40 odstotkov vseh zaposlenih na inštitutu. Kot pravi, so po današnjih podatkih v ambulantah NIJZ cepili 330 svojih zaposlenih, kar je okoli 55 odstotkov zaposlenih na inštitutu.Pojasnil je, da v januarju in februarju niso imeli vsi zaposleni na NIJZ dostopa do cepljenja, ampak predvsem epidemiologi, ti so 100-odstotno precepljeni. Tisti, ki pri NIJZ niso bili cepljeni, so se potem obrnili na cepilne centre. Podatka, koliko je vseh precepljenih na NIJZ, zaradi varstva osebnih podatkov nima.Ob tem je komentiral izsledke raziskave Si-panda o vplivu epidemije covida-19 na življenje , ki jo je v torek objavil NIJZ. Po raziskavi se delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti, giblje od 27,5 do 32,1 odstotka. Krek je v današnji izjavi medijem poudaril, da so raziskavo izvedli v začetku junija, ljudje pa imajo danes druge informacije, nanje zlasti vpliva različica delta, ki je bolj kužna, terja več hospitalizacij in večjo smrtnost.Dejal je, da se vsak dan cepi več ljudi, pred cepilnimi centri so znova čakalne vrste: »Ponovno se vrača nazaj želja po cepljenju.« Upa, da ljudje razumejo, da je edina in najboljša zaščita pred okužbo z novim koronavirisom cepljenje. Če se bo cepilo čim več ljudi, se bomo po njegovih besedah s četrtim valom soočili bistveno drugače kot z nizkim deležem cepljenih.Ob informacijah, da v Sloveniji potekajo določene prireditve, kjer ne zahtevajo od obiskovalcev PCR potrdila, se pa ti lahko na območju prireditve gibajo brez maske, pa prvi mož NIJZ pričakuje ukrepanje inšpekcijskih služb in policije. Kot je dejal, so takšna druženja lahko veliko tveganje, saj se različica delta širi dvakrat hitreje kot alfa, potrebni kontaktni čas za širjenje je bistveno krajši (ne več 15, ampak nekaj minut).»Zdaj več ni vprašanje, ali smo v četrtem valu ali nismo, ampak bolj vprašanje, kako hiter bo in v kakšni meri nas bo zajel,« je opozoril. Kot pravi, izbruhe sedaj obvladujejo, saj imajo dovolj epidemiologov, da stopijo v stik z vsemi okuženimi in visoko tveganimi stiki, ampak je v tem trenutku bolj pomembno, da se vsi dejansko držijo pravil karantene in izolacije. Glede na delež cepljenih in prebolevnikov je sicer v državi dosti imunih ljudi, ki »držijo statistiko na nižji ravni, kot bi bilo sicer«»Če bi različica delta prišla v necepljeno populacijo, bi bila situacija precej grda,« je še povedal. Če pa se bodo epidemiološke razmere zaostrile, bo po njegovih besedah treba sprejemati ukrepe. »Za obvladovanje epidemije imamo na voljo tri ukrepe, to so držanje razdalje in vsi preventivni ukrepi, cepljenje in zapiranje družbe. Četrtega ni,« je opozoril.Opozoril je tudi na vnose virusa iz rizičnih držav – v dveh skupinah maturantov, ki sta letovali v Španiji, je bilo več kot 200 okuženih, v prejšnjem tednu je iz Hrvaške v Slovenijo prišlo več kot 40 okužb. Napoveduje, da bomo imeli v Sloveniji v naslednjih tednih povečano število vnosov okužbe, epidemiološka služba jih bo skušala zamejiti. Ob tem poziva vse, naj se striktno držijo pravil karantene.Pozval je tudi vse starše, ki bodo s svojimi otroki dopustovali v prihodnjih tednih, naj se vrnejo vsaj 10 dni pred začetkom pouka. Nato pa naj se otroci do šole ne družijo s sovrstniki, predvsem pa ne s starimi starši. V tem času do začetka šole se namreč lahko izkaže, če so se na dopustu okužili.