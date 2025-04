»Krivosodje« kot politična strategija

V nadaljevanju preberite:

Naslednja velika politična fronta Janševe SDS po Trenti, ki se je po Esihovih besedah izkazala za »priročno uverturo«, je referendum o pokojninskih dodatkih umetnikom. »Vse frustracije in miskoncepcije, ki jih imajo mobiliziranci SDS glede 'krivosodja'«, pravi Esih, »bodo lahko izlivali na polju 'izrojene' moderne umetnosti in pokojninskih privilegijev za levičarsko 'woke' elito.« Če Janši uspe dobiti referendum, zaključuje Esih, ima »avtocesto do svoje četrte vlade, ko bo naposled le dobil priložnost, da naredi Slovenijo spet veliko«.