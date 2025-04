Zadeva Trenta: tožilstvo za Janšo zahteva dve leti zapora (VIDEO)

Na okrožnem sodišču v Celju se končuje glavna obravnava v sojenju Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti.

Tožilstvo za Branka Kastelica in Janeza Janšo zahteva dve leti zapora, za Klemena Gantarja pa leto pogojne, s preizkusno dobo dve leti.

»Cel proces je potekal približno tako kot zadeva Patria, zato so tudi pričakovanja približno podobna,« je zbranim novinarjem pred današnjim narokom povedal Janša. S seboj pa je prinesel tudi hišno številko Tonderjeve domačije, posestva, ki naj bi bilo takrat prodano. »Zdaj pa se 15, 20 let govori le o nekih ničvrednih parcelah, kaže pa se ruševine, ki so nastale kasneje. S tem pa se tožilstvu pomaga ustvarjati vtis, da je šlo za ničvreden posel.« je dejal Janša in dodal: »Upam, da bodo vsaj ob zaključku prvega dela te sage v javnost prišle realne informacije.« Nekaj pred poldnevom so se pred zgradbo celjskega sodišča tudi tokrat začeli zbirati njegovi podporniki, ki državi očitajo krivosodje.

Janša je s seboj prinesel tudi hišno številko. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V nadaljevanju današnjega naroka v sojenju sklepne besede predstavlja še obramba, ki zavrača vse obtožbe. Zagovornik Kastelica Gorazd Fišer je uvodoma dejal, da je pričakoval umik obtožnice, saj da tožilstvu obtoženim ni v ničemer uspelo dokazati očitanih dejanj.

V zadevi specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Zadeva e bila v medijih vroča že ta konec tedna, saj je več spletnih portalov objavilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega izhaja, češ da je bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Na celjskem sodišču so pojasnili, da s sodišča niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa gre po njihovi oceni za čisto ponarejanje.

V zvezi z anonimko, ki med drugim poimensko izpostavlja sodnike in tožilce v zadevi Trenta kot tudi vodilne na celjskem sodišču ter domnevne povezave med predstavniki sodstva in najvišjimi predstavniki politike, na celjskem sodišču ne izključujejo niti možnosti ukrepanja. »Na vsebino anonimke se bodo bodisi s podajo kazenske ovadbe ali na drug ustrezen način morebiti odzvali z imenom in priimkom omenjeni zaposleni na našem in Višjem sodišču v Celju,« so navedli.

Na anonimno pismo so se včeraj odzvali tudi na ministrstvu za pravosodje. »Objava anonimnih pisem, ki vsebujejo resne obtožbe brez konkretnih dokazov, predstavlja nevarno prakso, vsakršno širjenje nepreverjenih informacij in anonimnih pisanj, ki spodkopavajo zaupanje v pravosodni sistem, pa je nedopustno in škodljivo za pravno državo,« je poudarila ministrica Andreja Katič.

Nekdanje zemljišče Janeza Janše FOTO: Pop TV

Kot poudarjajo, ministrstvo ne sme komentirati konkretnih sodnih postopkov, kljub vsemu pa je treba takšno pisanje po njihovem mnenju obravnavati previdno, a z določeno skrbnostjo. Poudarjajo še, da sodne postopke v Sloveniji vodijo neodvisna sodišča, ki delujejo v skladu z ustavo in zakoni.

Na anonimno pismo se je odzval tudi Janša, ki je na omrežju X med drugim ponovil, da oškodovanja v zadevi Trenta ni bilo, da gre za sodno farso in da so mu postopki ukradli veliko časa in povzročili veliko stroškov.