Krivulja okuženih se je spet obrnila navzgor

Po skoraj dveh mesecih zaostrovanja ukrepov, ki so med drugim prepovedali obratovanje nočnim lokalom in množična zbiranja, kar je rezultiralo v postopnem zmanjševanju števila okuženih, se je krivulja v ponedeljek znova obrnila navzgor.

Po opravljenih 5334 PCR testih je bilo potrjenih 1813 okužb, kar pomeni, da je bil pozitiven vsak tretji testiranec. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 97 aktivnih primerov več kot dan prej, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 1112, kar je 37 več kot dan prej.

Vodja vladne svetovalne skupine za epidemijo Mateja Logar je za Televizijo Slovenija dejala, da jo rast števila okuženih ne preseneča in jo je pričakovala že pred nekaj dnevi, po novem letu pa »ob takšnem tempu lahko pričakujemo tudi večje pritiske na bolnišnice.«

V bolnišnicah trenutno zdravijo 586 bolnikov, šest bolnikov manj kot v nedeljo, od tega 201 na intenzivni negi, včeraj je umrlo 11 bolnikov s covidom-19. Najmlajši na navadnih oddelkih je star 18, na intenzivni negi pa 27 let. Skupno je v Sloveniji umrlo že več kot 6000 ljudi, okuženih s covidom. Vse skupaj se je do sedaj okužilo že pol milijona prebivalcev. Cepljenih je 59 odstotkov populacije, z vsemi odmerki pa 56 odstotkov.

Janković se ognjemetu ne bo odpovedal

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji tiskovni konferenci znova pozval strokovno skupino za covid-19, da razmisli o uvedbi obveznega cepljenja, Logarjeva pa je za Televizijo Slovenijo dejala, da strokovna svetovalna skupina za covid-19 podpira obvezno cepljenje predvsem za starejše in tiste, ki imajo pridružene bolezni, saj so to tisti, ki najpogosteje prihajajo v bolnišnice.

Za razmislek o obveznem cepljenju se je včeraj zavzel tudi predsednik države Borut Pahor. Janković, ki bo na ravni MOL s stimulacijami spodbudil zaposlene k cepljenju, je sicer obenem napovedal, da bo kljub temu, da so množična zbiranja prepovedana, Ljubljano na silvestrski večer razsvetlil ognjemet, ki bo »viden iz vseh koncev mesta«. Za ta korak se je odločil, ker da gre za »tradicijo, ki razveseljuje Ljubljančanke in Ljubljančane.«

Pol sveta ne bo precepljenega

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je danes okrcala razvite države, ker da niso storile dovolj, da bi cepivo zagotovile tudi za manj razvite. Sporočajo, da jih od 194 držav članic približno polovica ne bo dosegla zastavljenega cilja 40 odstotne precepljenosti, v okoli 40 državah pa ne bo cepljenih niti 10 odstotkov prebivalstva.

Problem naj sicer ne bi bilo pomanjkanje odmerkov, ampak težave z distribucijo cepiva. Številne bogate države so skupaj obljubile donacijo več kot milijarde odmerkov. Vendar po navedbah WHO dobava pogosto traja dolgo. Nekateri odmerki imajo tako le še nekaj tednov do izteka roka uporabnosti, zaradi česar je distribucija v revnejših državah še dodatno zapletena.