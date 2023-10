Po spremembi zakona so čakalne vrste daljše

V nadaljevanju preberite:

Odkar je spremenjen interventni zakon za skrajševanje čakalnih dob, ki je omogočal, da so bile vse storitve, ki jih je zdravstvo opravilo, tudi plačane, se pri tistih storitvah, ki so bile črtane s seznama, zapleta. Mnogi pacienti, ki so že imeli letos določen datum za poseg ali operacijo, dobijo drug datum čez leto ali celo leto in pol. Čakalne dobe so se zanje torej nepričakovano izjemno podaljšale. Katere storitve so to?