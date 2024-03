Ksandi Javornik imenovan za v. d. direktorja

Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je danes za v. d. direktorja bolnišnice imenoval dosedanjega pomočnika direktorja bolnišnice za poslovno-pravne zadeve in nemedicinske dejavnosti Ksandija Javornika. Ta bo mandat v. d. direktorja nastopil 14. marca. Dosedanjemu direktorju Janezu Lavretu, ki je podal odstop, namreč mandat preneha 13. marca.

Lavre je eno leto pred iztekom mandata svetu zavoda v začetku februarja podal odstop z mesta direktorja bolnišnice. Članom sveta zavoda je nato na seji 15. februarja v pojasnilih odstopa med drugim navedel neodzivnost ustanovitelja glede pomembnih točk za bolnišnico in podcenjenost nekaterih zdravstvenih storitev.

Slovenjgraška bolnišnica se sicer že nekaj časa sooča z negativnim poslovanjem in finančnimi težavami. »Meni je res žal, da jo direktor zapušča v teh težkih časih. Ampak dejstvo pa je, da bolnišnica ne posluje dobro, da so morda nastali tudi določeni komunikacijski problemi v bolnišnici, vsaj kolikor smo slišali od predstavnikov sveta zavoda in od zaposlenih,« je prejšnji teden za Koroški radio dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Povedala je, da je zadnje revizijsko poročilo, ki je bilo izdano decembra, pokazalo, da bolnišnica ne dosega plana, da torej realizacija ne dosega pogodbenih obveznosti pri utežeh. In če bolnišnica ne naredi plana, ji zavod za zdravstveno zavarovanje teh storitev ne plača. Zato se bolnišnica iz meseca v mesec znajde v situaciji negativnega finančnega poslovanja, je dejala.

Pomoč pri pokritju izgube po besedah ministrice ne bi nič pomagala, ker bi bolnišnica še naprej poslovala enako. »Zato je dejansko potrebno nekje presekati, pogledati, kaj je narobe pri poslovanju, stvari reorganizirati, pogledati, ali je število zaposlenih optimalno, in sprejeti neke sanacijske ukrepe za zaposlovanje. Sem prepričana, da bo novemu vodstvu to uspelo,« je prejšnji teden dejala ministrica.