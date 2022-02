Kuhajmo z rokami, z očmi, poskusimo hrano – to je najboljši recept

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z Urško Fartelj, avtorico priljubljenega kuharskega bloga 220 stopinj poševno, pogovarjala o tem, kako recepte prednikov pretvori v recept za svoje bralce, o tem, kako pri njih doma že mesece pred decembrom jedo božične in silvestrske večerje, povedala pa ji je tudi, da nikoli več ne bi pokusila goloba na način sous vide. V njenem stanovanju v Murski Soboti jo je fotografiral Voranc Vogel.

Meni, da danes ljudje še vedno kupujejo kuharske knjige, ker so med drugim bolj praktične kot brskanje po spletu med kuhanjem. Opazila je tudi, da kombinirajo video in napisane recepte: »Četudi je recept napisan podrobno, radi najprej pogledajo kratek video in kasneje lažje sledijo receptu, saj vidijo, kako nekaj primem, narežem. Potem pa gredo kuhat – a ne po videu, temveč po napisanem receptu, ker je tako lažje.« V prvi knjigi so »osnove«, druga je nekakšna nadgradnja prve, razdeljena na letne čase, v njenih receptih, polnih zgodb, pa se začutijo duša, čustva, vonjave, v njih je veliko družinskih fotografij. Na začetku, ko ljudje še niso bili vajeni takih receptov, ji je neka gospa rekla, da ji knjiga ni všeč, ker je kot družinski album. »Po eni strani je imela prav, saj je bila nekaj drugačnega, a če poznaš mene, mojo zgodbo, moje recepte, potem veš, zakaj taka knjiga.« In kakšna bo tretja knjiga, ki naj bi izšla spomladi? Narejena bo v stilu prve, razdeljena bo na predjedi, juhe, glavne jedi, sladice, solate … To bo družinska knjiga, v njej bodo zbrani recepti, ki bodo zagotovo všeč otrokom. V knjigi bo pristna hrana, za tolažbo in užitek, za vsakogar se bo našlo nekaj,