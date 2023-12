Kulturne ustanove na obletnico Prešernovega rojstva brezplačno odirajo vrata

Na dan obletnice rojstva največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna danes kulturne ustanove po vsej državi tradicionalno brezplačno odirajo svoja vrta. Zvrstili se bodo številni raznovrstni kulturno-umetniški dogodki.

Program brezplačnih dogodkov na Ta veseli dan kulture vsako leto obsega gledališke in plesne predstave, razstave, koncerte, filmske projekcije, predavanja, delavnice, vodenja in številne druge prireditve, namenjene vsem starostnim skupinam.

Ob Ta veselem dnevu kulture je nastal tudi zbirnik kulturno-umetniških dogodkov, ki bodo konec tedna potekali po vsej Sloveniji in zamejstvu in je dostopen na povezavi sta.si/qjbN5i. Zbirnik omogoča razvrstitev dogodkov glede na regijo, starostno skupino, zvrst in druge posebnosti. Gre za širok nabor kulturno-umetniških dogodkov za vse starostne skupine, med drugim tudi za družine in organizirane skupine iz vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Spodbuda ljudi za obiske kulturnih ustanov

Dnevi odprtih vrat slovenske kulture, imenovani Ta veseli dan kulture, na pobudo ministrstva za kulturo potekajo že vse od leta 2000, ko je bila 200-letnica rojstva pesnika Franceta Prešerna. Namen Ta veselega dne kulture je dodatno spodbuditi ljudi za obiske kulturnih ustanov. Cilj je tudi poudarjanje kulture na Prešernov rojstni dan. Osrednji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je namreč 8. februarja, na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika.

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju. Zdravljico, katere 7. kitica je slovenska himna, je napisal leta 1844.

Leta 1847 je v Poezijah izdal svoje najboljše pesmi. Njegove najbolj znane pesmi so poleg Zdravljice med drugim še Povodni mož, Lenora, Ljubezenski soneti, Zabavljivi soneti, Gazele, Sonetni venec, Slovo od mladosti, K slovesu, Turjaška Rozamunda, Nezakonska mati, Krst pri Savici in Neiztrohnjeno srce.