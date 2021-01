Kupci se zanimajo za vse vrste stanovanj

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

»Zanimanje za nakup stanovanj se ne glede na pandemijo nadaljuje. Povpraševanje je tako po enosobnih, dvosobnih ali trisobnih stanovanjih, vrstnih hišah in tudi samostojnih hišah,« pojasnjuje Tilen Martinuč, direktor koprske nepremičninske agencije Apertura. Investitorji v prihodnjih letih napovedujejo več sto stanovanj na območju Kopra in Izole, med ciljnimi kupci pa omenjajo tudi mlade družine.



Po Martinučevih besedah so kupci za nakup enosobnega stanovanja povprečno pripravljeni odšteti do 100.000 evrov, za dvosobno stanovanje do 130.000 evrov, za trisobno stanovanje do 200.000 evrov, za hišo pa do 450.000 evrov. Sogovornik sicer opaža zmanjšanje povpraševanja pri bolj luksuznih nepremičninah. »S pandemijo se je nekoliko spremenilo tudi to, da je več interesa za nakup nepremičnine z nekaj zemljišča, prav tako se več kupcev srednjih let iz notranjosti Slovenije odloča za nakup domovanja bliže morju,« omeni.

Nagovarjajo mlade družine

Koprsko podjetje Grafist, ki je v zadnjih dveh letih zgradilo ali končalo nekaj več kot 80 stanovanj v središču mesta, ima v prihodnjih letih še obsežne načrte. Poleg soseske na Markovcu z do 40 vrstnimi hišami in okoli 40 stanovanji, nameravajo zagotoviti okoli 60 stanovanj v poslovnem kompleksu Solis (za kar še pričakujejo potrditev spremembe projekta), njihov naslednji cilj pa bo zgraditi sosesko Levji grad ob robu mestnega središča, kjer je predvidenih do sto stanovanjskih enot. »Gradili bomo po fazah in glede na interes. Ocenjujemo pa, da bi bilo smiselno ta stanovanja ponuditi po dostopnejših cenah za mlade družine,« pojasni Ante Guberac, predstavnik podjetja.



»Mladi morajo reševati svoj stanovanjski problem, zato smo se odločili prodajno politiko prilagoditi njihovim potrebam in tako doseči najboljše prodajne rezultate,« napoveduje tudi Aco Kabanica, ki je od Milana Mandarića kupil del koprskega območja Toncity, kjer načrtuje gradnjo 240 stanovanj. Naložba, ki jo ocenjuje na 50 milijonov evrov, je odvisna tudi od referendumske pobude, s katero želi na tem območju nekdanji župan Boris Popovič ohraniti status parka (čeprav gre za zasebno zemljišče).

V izolskih Livadah pa namerava podjetje Projekt 2020, ki ga predstavlja Marjan Milič, zgraditi sosesko Rezidenca Momento s 170 stanovanji. Stanovanja bodo tako enosobna s 60 kvadratnimi metri površine kot tudi večsobna, velika 120 kvadratnih metrov. »Na podlagi preverjanja trga pričakujemo precej heterogeno strukturo kupcev – od mladih družin do tistih, ki zahtevajo luksuz,« pravi sogovornik.

Projekti občinskih in republiških skladov

Koprski občinski stanovanjski sklad skupaj z republiškim stanovanjskim skladom načrtuje gradnjo okoli 140 neprofitnih stanovanj na območju Nad Dolinsko, pri čemer naj bi to pomlad začeli graditi dva od predvidenih treh stolpičev. Ena izmed možnih prihodnjih lokacij za stanovanja za mlade družine pa je bližnje nekdanje Merkurjevo zemljišče, kjer bi jih po nekaterih ocenah lahko zagotovili do 200. Občinski sklad trenutno preverja še možnosti za gradnjo vrstnih hiš v koprskih zalednih naseljih. Po oceni direktorja sklada Zlatka Kuštre bi v koprski občini potrebovali 50 dodatnih stanovanj na leto.



V Izoli so občinski svetniki decembra obravnavali spremembo zazidalnega načrta za območje Livad, kjer so ob Južni cesti predvideli najemniška neprofitna stanovanja za mlade družine. Projekt prav tako načrtujejo skupaj z republiškim stanovanjskim skladom.