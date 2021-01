Kupnina za Medijske mora biti na računu v dveh tednih

Hotelir Marjan Krajnc. Foto: Tadej Regent/Delo

400.000

evrov je za bazensko-hotelski kompleks v Medijskih toplicah ponudil Marjan Krajnc



V 60 dneh do zaključka stečaja?

Propadle Medijske toplice so povezane z zajetno investicijo. Foto: Mavric Pivk/Delo

Zagorje – Bo Marjanu Krajncu in njegovi družbi Hoteli in turizem Rogaška do 21. januarja, z dvomesečnim zamikom, uspelo poravnati kupnino za hotelsko-bazenski kompleks v Medijskih toplicah na Izlakah? Stečajni upravitelj Igor Bončina močno upa, da bo; v nasprotnem »v tej zgodbi« ne želi več sodelovati.Če bo podjetnemu mariborskemu hotelirju, ki ima med drugim v lasti Grand hotel Donat v Rogaški Slatini in Aparthotel ter Bellevue na Pohorju, v naslednjih dveh tednih uspelo zbrati 400.000 evrov, bodo propadle Medijske toplice po več kot desetletju zapletov z domnevno špekulativnimi kupci končno na poti do »ozdravitve«. Marjana Krajnca nam ni uspelo priklicati, je pa zato stečajnikpotrdil, da mu je »zagotovil, da mu bo v podaljšanem roku uspelo nakazati kupnino.« Če tega ne stori, bo varščina zapadla, posel pa propadel, dodaja Bončina. Prvi rok za plačilo kupnine se je sicer iztekel 21. novembra lani ali šestdeset dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Zaradi epidemije covida je Bončina na Krajnčevo prošnjo okrožnemu sodišču v Celju predlagal podaljšanje plačila celotne kupnine do 21. decembra, a je kupec slab teden pred iztekom tega roka »zaradi izrednih okoliščin« sodišče znova zaprosil še za enomesečno podaljšanje. Rok, s katerim se je strinjal tudi Bončina, se izteče 21. januarja. Svoj pristanek sodišču je Bončina takole obrazložil: »Zakon resda narekuje, da rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe in je ta rok bistvena sestavina prodajne pogodbe, vendar menim, da je treba v tem primeru ob upoštevanju dosedanjih šestih neuspešnih poskusov prodaje dolžnikovega premoženja upoštevati dinamiko in ekonomiko stečajnega postopka.« Ta se je začel januarja 2017, v njem pa, denimo, vsak mesec samo iz naslova nadomestila za stavbno zemljišče, ki je sicer prihodek občine Zagorje, nastane za dobrih 1400 evrov stroškov, ki jih je treba poravnati iz stečajne mase …V najboljšem primeru, če bo kupnina ta mesec poravnana, lahko Bončina stečajni postopek družbe Hotel Medijske toplice (HMT), zaključi s sedemmesečnim zamikom. »Če pa kupec kupnine ne nakaže, bom sodišču predlagal, naj pozove upnike za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče prodati. Ker naslednja prodaja bi bila že sedma, v čemer ne vidim nobenega smisla več, saj se lahko v tem primeru postopek podaljša še za tri četrt leta,« je odločen Bončina. To bi pomenilo, da prodajo Medijskih prepušča ljubljanski družbi Alos, ki v stečajnem postopku HMT velja za največjo upnico.Če njena terjatev tudi s prevzemom premoženja ne bo poplačana, bo Alos sam iskal kupca, pravi Bončina, ki bi v tem primeru stečajni postopek zaključil v 60 dneh. A neznank je še veliko. »Ne znam napovedati, kaj se lahko zgodi, glede na to, da je lokacija Medijskih, kdor koli jo bo obnavljal, povezana z zajetno investicijo.«Naj spomnimo, da so Hoteli in turizem Rogaška lani za nepremično premoženje propadlih Medijskih toplic ponudili 250.000 evrov, a je stečajnik pozval k zvišanju ponudbe. Izboljšana ponudba se je ustavila pri 252.500 evrih, kar pa za upnika Alos ni bilo sprejemljivo. Po večurnih pogajanjih se je kupnina ustavila pri 400.000 evrih.