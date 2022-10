Lahko bi se zgodili prestopi tudi iz Gibanja Svoboda v SD

V nadaljevanju preberite:

"V SD smo marsičesa navajeni, zdaj smo manjši partner v koaliciji. Lahko se strinjam, da nam ni vedno najlaže in da se čuti odnos velikega do majhnega. Pri nekaterih odločitvah bi želeli imeti več svobode, več možnosti. Večkrat dobimo občutek, da je njih 41, nas pa sedem. Menim, da je to slabo za delovanje koalicije. V njej moramo biti kot zavezniki enakovredni partnerji. To lahko povem na glas predsedniku vlade Robertu Golobu in koalicijskim partnerjem." Tako odgovarja predsednica SD Tanja Fajon na vprašanje o koalicijskem razmerju do Gibanja Svobode.