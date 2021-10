Lajanje, bluzenje in diktatorji v parlamentarni razpravi

V nadaljevanju preberite:

Opazovalci so si enotni v oceni, da se je raven parlamentarne razprave drastično znižala. Ne le, da je čas za odhod vlade Janeza Janše, čas je tudi za odhod opozicije, ocenjuje nekdanji politik Pavel Gantar.

Navzočnost poslancev na seji, njihova osnovna bruto plača znaša od 3661 do 4817 evrov, sicer natančno ureja poslovnik državnega zbora. »Poslanec ne more kar manjkati, ne da bi svojo odsotnost vnaprej napovedal. Koalicija ustavnega loka (Kul) si je najprej privoščila amaterski spodrsljaj z obstrukcijo redne seje, nato pa tudi s sklicem in neudeležbo skoraj polovice poslancev Kula na izredni seji, ki so jo sami zahtevali. Dogajanje dvajset mesecev po razpadu vlade Marjana Šarca ne kaže na to, da so vzroki, zaradi katerih je vlada razpadla, odpravljeni. Nasprotno, zdi se, da je upravljavska sposobnost Kula na še nižji ravni kot pred dvajsetimi meseci," pa meni Miro Haček. Koga ni bilo na zadnji izredni seji, kdo vse je dobil opomin in kaj vse so si izrekli predstavniki ljudstva?