Lani od turizma le še 6,5 odstotka BDP

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Banke Slovenije je turistični priliv oziroma poraba tujih gostov pri nas leta 2019 dosegla 2,84 milijarde evrov, lani le 1,2 milijarde evrov, v prvih sedmih mesecih letos pa 584 milijonov. Delež tujih gostov je bil lani za polovico manjši in je znašal le 36 odstotkov, letos se spet povečuje. V obdobju med letoma 2010 in 2020 so prevladovali Italijani, Nemci in Avstrijci, letos pa je večji tudi delež Čehov in Madžarov. Slovenci smo po podatkih statističnega urada lani precej manj potovali v tujino in kljub turističnim bonom tudi malenkost manj po domovini. Leta 2019 smo v tujini zapravili 1,5 milijarde evrov, lani le 718 milijonov.