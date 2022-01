Lani za tretjino več turistov kot v letu 2020

Lanska turistična sezona je bila kljub pandemiji vendarle boljša od predlanske. Po podatkih statističnega urada je bilo za skoraj tretjino več turističnih prihodov, prenočitev pa za dobro petino več.

Lani je slovenske turistične kraje obiskalo dobre štiri milijone gostov, od tega je bilo 2,17 milijona evrov domačih. Med tujci je bilo daleč največ Nemcev, nato pa Avstrijcev in Italijanov.

Turisti so lani skupaj ustvarili 11,2 milijona prenočitev, od tega so jih 6,4 milijona prispevali domači gostje, ki so tudi lani lahko za to koristili državne bone. Tudi pri prenočitvah so prednjačili Nemci, Italijani in Avstrijci.

Najbolj obiskane so bile lani gosrke občine. FOTO: Leon Vidic/Delo

Decembra predvsem domači gostje

Decembra lani so zaradi omejitev, povezanih s pandemijo koronavirusa, so prevladovali gostje iz Slovenije, ki so ustvarili 71 odstotkov vseh prenočitev turistov v turističnih nastanitvenih obratih. Domačih turistov je bilo približno 212.700, ustvarili pa so približno 546.400 prenočitev. Tako njihovih prihodov kot prenočitev je bilo skoraj še enkrat več kot v decembru 2019.

Med tujimi gosti so v decembru ustvarili največ prenočitev turisti iz Hrvaške, sledili so jim turisti iz Italije in Avstrije. V tem mesecu je bilo največ turističnih prenočitev ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih in zdraviliških občinah, sledile so obmorske občine in Ljubljana.

Tudi na letni ravni so bile najbolj obiskane gorske in obmorske občine, saj so imele več kot devet milijonov turistov, največ prenočitev pa je bilo v apartmajih, zasebnih sobah in hotelih.