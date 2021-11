Lekarne preobremenjene z izdajanjem testov

V nadaljevanju preberite:

Če so v lekarnah še konec oktobra mislili, da bodo kos nalogam, ki jim jih prinaša izdajanje večjih količin hitrih testov za samotestiranje šolajočim, so začeli zdaj, ko so se epidemične razmere zaostrile, obupovati. V Lekarniški zbornici Slovenije zato že pozivajo odgovorne, naj sistem organizirajo drugače, saj imajo tudi v lekarnah kadrovske stiske.