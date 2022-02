Levica nadaljuje prizadevanja za odlog nakupa boxerjev

Ker o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb skladno z ustavo ni dopustno razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, bo zdaj vlada kot predlagatelj sprožila sprejetje sklepa o nedopustnosti referenduma proti zakonu o ratifikaciji sporazuma z OCCAR. Ta je že pripravljen, je prejšnji teden povedal obrambni minister Matej Tonin in navedel, da se bo roke tudi s pomočjo sklica izredne seje na to temo poskušalo čim bolj skrajšati.

»Mednarodno pogodbo Tonin podpisuje zato, da bi zlorabil slovensko ustavo,« pa je danes ob vložitvi 6800 podpisov za začetek referendumskih aktivnosti – treba jih je vložiti 2500, nato pa sledi zbiranje vsaj 40.000 podpisov – povedal Luka Mesec, koordinator Levice, in poudaril, da ne gre za mednarodno pogodbo, pač pa za orožarsko nabavo, ki le poteka pod krinko mednarodne pogodbe, ker se bo Slovenija pridružila konzorciju držav, s katerimi naj bi skupaj to orožje kupovala. Ta pogodba po njegovem mnenju ne more imeti enakega statusa, kot ga ima »pristop k Evropski uniji ali OECD«.

Napovedal je tudi, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, s čimer bodo, kot kaže, poskušali čim bolj zamakniti ratifikacijo pogodbe in nato še nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa boxer.

Mesec je pri tem še poudaril, da je nezaslišano, da bi vlada pred volitvami in v času, ko je na kolenih zdravstvo, primanjkuje stanovanj in ko se se je v državi pojavila draginja, zaradi česar trpijo številna gospodinjstva, denar namenila za oklepnike.