Levica Nove Slovenije kategorično ne zavrača

V zadnjem obdobju je iz koalicijske stranke Nova Slovenija prišlo več posrednih, a dovolj jasnih signalov z željo po morebitnem povolilnem sodelovanju z opozicijskimi strankami. Šef sicer lojalne partnerice SDS Matej Tonin omeni, da stabilna vlada ne bo možna brez sodelovanja preko sredine in tudi ne brez NSi. Na drugi strani, sploh v Levici, ki je ideološko najbolj oddaljena od NSi, si ne želijo in ne nameravajo sodelovati z NSi.

»NSi je stranka dialoga, zato smo se pripravljeni pogovarjati tudi z drugače mislečimi, ki imajo morda diametralno nasprotna stališča,« so nam na vprašanje, kakšno je stališče stranke do povolilnega sodelovanja s stranko Levica, odgovorili iz NSi.