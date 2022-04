Levico čaka samorefleksija

Verjetno je bilo spremljanje štetja glasov med vsemi strankami najbolj napeto pri Levici. Med člani in podporniki stranke, ki je pred štirimi leti prejela 9,3 odstotka glasov, sta ob objavi izidov vzporednih volitev, ki so stranki napovedovali 4,4 odstotka, zavladala malodušje in nejevera. Pričakovali so, da bo končni rezultat mnogo boljši, saj so jim nekatere predvolilne meritve javnega mnenja napovedovale tudi dvomestno število odstotkov.

Vendar so prvi prešteti glasovi Levico umestili celo pod parlamentarni prag. Prvotna poklapanost se je v baru Pritličje v centru Ljubljane, kjer je stranka pričakovala rezultate, prevesila v osuplost in obup. Podporniki Levice so med grizenjem nohtov osveževali spletno stran Državne volilne komisije in v napetem vzdušje spremljali medije. Šele okoli desete ure, po treh urah čakanja v do skrajnosti napetem vzdušju, so zadnji prešteti glasovi stranki vendarle odprli vrata državnega zbora.

Luka Mesec bo ponudil odstop. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čeprav se je Levica za las izognila izpadu iz parlamenta, je rezultat zanje porazen. V primerjavi z državnozborskimi volitvami pred štirimi leti je stranka izgubila okoli 30.000 glasov. Kljub temu je predsednik stranke Luka Mesec pozdravil rezultat volitev, rekoč, da »je madžarski eksperiment v Sloveniji končan«. »Čeprav ekipa Levice okrnjena, napovedujemo, da se bomo, tako kot doslej, borili za stvari, ki smo jih napovedali v kampanji - za stanovanja, podnebje, ekonomsko demokracijo, proti draginji in za ohranitev javnega zdravstva,« je dejal Mesec, ki ni mogel skriti razočaranja.

Pričakovanje je bilo napeto. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Mesec je za rezultat, ki je krepko pod pričakovanji sprejel odgovornost in napovedal, da bo že dan po volitvah celotni izvršni odbor, vključno z njim, svetu stranke ponudil odstop. Kdo bi vodstvo stranke lahko prevzel, če bo odstop sprejet, še ni znano, gotovo pa je, da stranko čaka temeljita samokritika.