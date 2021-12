Sodelovanje slovenskih evropskih poslancev pri vlaganju amandmajev slabo

V nadaljevanju preberite:

Obsežna kvantitativna analiza mislišča Eulytix pri razvrščanju evropskih poslancev za merilo njihove aktivnosti analizira njihov angažma pri vlaganju amandmajev. Poročilo, ki vključuje obdobje od junija 2020 do avgusta letos, daje vpogled, kako so slovenski evropski poslanci vpeti v legislativne postopke, kar je bistvo njihovega dela. Iz rangiranja slovenskih evropskih poslancev na področju amandmajev je razvidno, da so najbolje uvrščeni poslanci iz politične skupine Renew, sledijo socialisti iz S&D, na dnu pa so poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), ki so v evropskem parlamentu zastopani najbolj številčno.