Ljudmilo Novak žalosti, da kristjani nasedajo skrajni desnici

​Slaba kristjanka, ker kritizira predsednika vlade?

Evropska poslanka iz vrst NSitrdi, da svoje stranke ne ustanavlja, ker je preveč garala za ohranitev krščanske demokracije v Sloveniji. Jo pa »zelo žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda takšnim manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar«.V izjavi za javnost, ki jo je objavila na svoji spletni strani, je zapisala, da odkar je na nekaterih javnomnenjskih anketah na zelo visokem mestu, so se začeli z njo in njeno domnevno kandidaturo za predsednico države ukvarjati levi, še bolj pa desni oziroma skrajno desničarski mediji, čeprav je večkrat javno povedala, da želi nadaljevati z delom v Bruslju. »A to morebitno mojo kandidaturo je seveda treba na desni v kali zatreti, kajti na predsedniško mesto je treba postaviti lutko, ki jo bodo lahko po svoje obračali,« je dodala.Nekdanja predsednica NSi navaja, da so v NSi vsakič, ko se niso upognili destruktivni politiki neke druge desne stranke, doživeli napade in podtikanja o levičarstvu, Murglah in podobnem. »Če pogledam današnjo situacijo napadov name, slednji v največji meri prihajajo s tiste 'desnice', ki ima v svojih ministrskih vrstah največ bivših komunistov, da ne omenim še kakšnega drugega seznama,« je opozorila Novakova.Dodala je, da ko posluša kritike na račun »levih« medijev, ki so o njej sicer napisali marsikaj grdega ali lažnega, ugotavlja, da je vsi skupaj niso tako popljuvali kot »uravnoteženi mediji v službi resnice - seveda njihove resnice, ki je polna laži in manipulacij«. Odzvala se je na tvit predsednika vlade Janeza Janše , ki je zapisal, da se od evropske poslanke s 15.000 evri mesečne plače na račun slovenskih delavcev in upokojencev pričakuje, da bo delala v korist Slovenije in ne zgolj zgago. S tem se je odzval na tvit Novakove, da vojna s Slovensko tiskovno agencijo ni upravičena in da od Janše pričakuje predvsem konstruktivno držo, manj spornih tvitov in državotvornost.V današnji izjavi za javnost je opozorila, da je bilo višini njene plače v Janševem tvitu dodanih še kar nekaj lažnih tisočakov. Sicer pa so plače evropskih poslancev za vse enake in jih prejmejo tudi tisti, ki glasujejo s Fideszom, čeprav uradno pripadajo EPP, je dodala. »No, ta Orbanova 'iliberalna' demokracija, kot jo sam poimenuje, dejansko predstavlja avtokracijo enega človeka, ki vsem soli pamet, išče sebi primerne zaveznike po Evropi, hkrati pa naj bi sprejemal in svojim prijateljem delil evropski denar, ki je prišel od tistih 'grdih' držav, katerih voditelje ponižuje in velikodušno ozmerja,« je dodala.Po njenem mnenju EU in EPP v Bruslju upravičeno skrbi, kaj se dogaja z demokracijo in svobodo medijev v državah z mlado demokracijo.»Ko mi neki 'duhovnik' piše, da me bo Bog kaznoval, ker kritiziram predsednika vlade, se sprašujem, kdo je njegov 'bog'. Moj je Bog ljubezni in odpuščanja, resnice in pravice. Ali krščanskemu volivcu zadostuje, da obkroži na volitvah neko stranko, samo zato, ker naj bi bila desna? Hkrati pa ljudi nenehno ščuva k delitvam, očitajo pa se ji še mnoge druge nečednosti,« je še zapisala.»Ko se mi očita, da sem slaba kristjanka, ker kritiziram dejanja trenutnega predsednika slovenske vlade, se sprašujem, po kakšnih kriterijih ljudje pridejo do takšne sodbe in sklepov. Laganje, manipulacije, širjenje sovraštva in zla, namerne delitve, diskreditacije pod lažnimi profili in grožnje so manire, ki niso demokratične, še manj pa krščanske. Ko se podpira neko opcijo samo zato, ker je naša, pri tem pa ni pomembno, kaj dela, se sprašujem, ali je to zaradi dolgoletnega utrjevanja 'mantre', da mora desnica držati skupaj, kar v prevodu pomeni, da je treba brezpogojno podpirati Janšo. Bog ne daj, da bi NSi pomislila in se pridružila kakšni drugi opciji, ker bi jo 'taprava' desnica uničila,« je opozorila.Žalosti jo tudi to, da je na desnici toliko »pragmatičnosti« - ni pomembno, kaj kdo dela in ali se ob tem ogroža demokratične temelje, važno je, da se razdeli veliko denarja, pa čeprav ta denar ni naš in prihaja prav iz Bruslja.