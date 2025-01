Poslanec Svobode Tine Novak k Anžetu Logarju

Poslanec Svobode Tine Novak je svojo poslansko skupino obvestil, da iz nje izstopa, so potrdili v Svobodi. Pridružuje se predsedniku Demokratov Anžetu Logarju. V DZ je tako že romalo obvestilo o ustanovitvi nove poslanske skupine, ki jo bosta ob Logarju torej sestavljala še Novak in poslanka Eva Irgl, so za STA potrdili v kabinetu predsednice DZ.

Novak je danes poslansko skupino po elektronski pošti seznanil, da iz nje nepreklicno izstopa, je v izjavi za medije potrdila vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Kot je dejala, so bili v poslanski skupini nad njegovo potezo presenečeni in tega niso pričakovali. Po njenih besedah pa so še bolj razočarani nad tem, da se pridružuje stranki Demokrati pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega poslanca SDS Logarja.

»Gre za desno stranko, to je vsem jasno, gre za podaljšek, satelit, stranko, ki bo nekoč, če bo imela to možnost, zagotovo sodelovala v vladi Janeza Janše,« je izpostavila Avšič Bogovič. V Svobodi njihovih vrednot ne delijo, njihovemu dosedanjemu poslancu pa želijo uspešno delo tudi v novi poslanski skupini.

»Seveda bodo pa volivci ocenjevali njegovo preteklo delo v državnem zboru, kot tudi bodoče delo. Sploh glede na to, v kateri stranki mu je bilo zaupano poslanstvo poslanca v državnem zboru, s katerimi vrednotami je šel na pot poslanca Gibanja Svoboda,« je dodala vodja poslancev Svobode.

Novak se na poizvedovanje STA o razlogih za svojo odločitev za zdaj še ni odzval. Bo pa torej s svojo odločitvijo omogočil, da bo poslansko skupino lahko ustanovil predsednik stranke Demokrati Logar. Ta je pred ustanovitvijo stranke načrtoval, da bo novo poslansko skupino lahko ustanovil s poslanko Irgl in poslancem Dejanom Kalohom. A sta se s slednjim sprla, Logarju pa je tako zmanjkal en poslanec za ustanovitev poslanske skupine. To lahko ustanovijo najmanj trije poslanci.

Poslanska skupina Svoboda pa bo torej z Novakovim odhodom zdaj štela 39 poslancev. Novak je bil sicer na državnozborskih volitvah leta 2022 v DZ izvoljen na listi Gibanja Svoboda v volilnem okraju Murska Sobota 2, kjer je dobil 5329 oz. 31,92 odstotka glasov.