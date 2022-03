Ljudje vse pogosteje uporabljajo javni prevoz: na trend povečanega števila potnikov vpliva ukinitev pogoja PCT, v zadnjem času pa tudi podražitev pogonskih goriv. Ta finančno močno obremenjuje ponudnike avtobusnih prevozov. Se bodo vozovnice podražile?

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) imajo vse od ukinitve pogoja PCT povečano število potnikov, kljub temu pa to še ni doseglo ravni iz predkoronskega leta 2019. V primerjavi z letom 2019, torej časom pred epidemijo, trenutno prepeljejo od 75 do 80 odstotkov potnikov. Zaradi podražitve energentov (metana in dizelskega goriva) so imeli februarja 280.000 evrov več stroškov kot februarja lani. Število izvozov avtobusov je približno enako v februarju 2021 in 2022.

Povišanje cen pogonskih goriv jih je močno prizadelo, vendar tega ne želijo prevaliti na uporabnike njihovih storitev. »Z ohranjanjem cene vozovnice želimo ohraniti dostopnost javnega potniškega prometa in upamo, da bo tudi to spodbuda uporabnikom, da se bodo pogosteje odločali zanj, saj je potovanje z javnim potniškim prometom prijazno tudi do okolja,« so povedali v LPP, kjer o spremembi cene vozovnice torej ne razmišljajo.

Od 100 do 300 evrov prihranka

Pri ponudniku avtobusnih storitev družbi Nomago so prepričani, da bodo cene pogonskih goriv v prihodnje zagotovo pomembno vplivale na način vsakodnevne mobilnosti posameznikov. »Z zadnjo podražitvijo pogonskih goriv se je razumljivo zvišal tudi strošek prihoda na delo in odhoda z dela. Zadnje primerjave kažejo, da lahko posamezniki z javnim potniškim prometom na mesečni ravni privarčujejo tudi od 100 do 300 evrov, kar za povprečno slovensko gospodinjstvo nikakor ni zanemarljivo.«

FOTO: Infografika Delo

Tudi pri Nomagu opažajo, da se število potnikov postopoma povečuje in vrača na predepidemične ravni. »V zadnjih nekaj letih se je v Sloveniji naredilo zelo veliko za razvoj javnega potniškega prometa. Od enotne vozovnice za vse potnike, hitrih linij do prestolnice, poenotenja subvencioniranih vozovnic, vikend vozovnic, družinskih vozovnic do uveljavitve brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence …«

Po začasnih podatkih, ki so jih predstavili, je bilo v medkrajevnem javnem linijskem prevozu januarja prepeljanih 1,82 milijona potnikov. To je približno 30 odstotkov nad lanskim povprečjem in skoraj petkrat več kot januarja 2021, vendar podatki med seboj niso popolnoma primerljivi, saj je bilo januarja lani izvajanje javnega potniškega prometa zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 okrnjeno.

»V zadnjem četrtletju 2021 je bilo v medkrajevnem javnem linijskem prevozu prepeljanih 5,5 milijona potnikov. To je najboljši podatek od prvega četrtletja 2020, medtem ko je bilo v celotnem letu 2021 prepeljanih 16,7 milijona oziroma četrtino več kot leta 2020.«

Javni potniški promet mora biti po besedah predstavnikov podjetja Nomago cenovno ugoden, učinkovit in dostopen za čim širši spekter uporabnikov, saj bomo le tako lahko razbremenili slovenske ceste ter dosegli cilj zelene in brezogljične družbe. Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu določa pristojno ministrstvo za infrastrukturo, kljub zadnji podražitvi pogonskih goriv in drugih stroškov pa so ostale nespremenjene. »Višjim cenam pa se ne bo mogoče izogniti za občasne, delavske in šolske prevoze, saj so bili že februarja stroški energentov dobro tretjino višji kot v istem obdobju lani.«