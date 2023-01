Majhni smo takrat, ko ne verjamemo v svoje sposobnosti

Drugi dan rednega letnega posveta slovenskih diplomatov je svoje zunanjepolitične usmeritve in poudarke predstavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot je sama priznavala v lanski predvolilni kampanji je zunanjepolitično področje zanje novo, zato se na tem državotvornem področju pospešeno uči. Za zunanjepolitično in mednarodno področje si je izbrala dva svetovalca, diplomatko Mirjam Možgan in profesorja mednarodnih odnosov Zlatka Šabiča. Ker pa posebno pozornost namenja okolju, je za svetovalko na tem področju izbrala diplomatko Evo Tomič.

Nova strategija slovenske zunanje politike

Nataša Pirc Musar je pred diplomati poudarila pomen odlične in usklajene diplomacije, ki temelji na ekipnem delu: »Bistveno je, da se ključni akterji na zunanjepolitičnem področju poslušamo med seboj, sodelujemo in skupaj delamo za Slovenijo in njeno prepoznavnost tudi v mednarodnih okoljih.« Izobraženi, kompetentni, širše poznani diplomati so tisti, ki bodo Sloveniji znali najbolje služiti v skladu s strateškimi usmeritvami in strateškimi cilji, je dejala in dodala, da je za predsednico to pomembno tudi pri potrjevanju predlogov za imenovanje veleposlanikov.

Glavna prioriteta v prihodnjega pol leta bo zanjo zbiranje podpor držav za kandidaturo za nestalno članico varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025. Predsednica je zatrdila, da se je pripravljena polno vključiti v proces pridobivanja podpore za kandidaturo do volitev, ki bodo junija v generalni skupščini OZN.

Nadaljevala bo Pahorjevo pobudo

Znova je ponovila, da bo nadaljevala pobudo Brdo-Brioni, ki jo je začel njen predhodnik Borut Pahor. V nasprotju z njim pa namerava precej bolj poudarjati pomen spoštovanja človekovih pravic, vladavine prava in mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. Pri tem je mimogrede ošvrknila enega od sodnikov ustavnega sodišča, ki mu ni mar za spoštovanje temeljnih človekovih pravic: »Grozljivo je, da v jasno definirane človekove pravice ne verjame celo eden od naših ustavnih sodnikov.«

Drugi dan rednega letnega posveta slovenskih diplomatov je svoje zunanjepolitične usmeritve in poudarke predstavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Glede ukrajinsko-ruskega konflikta je trdno na strani žrtev agresije. »Temeljna zahteva Ukrajine za začetek pogajanj je ponovna vzpostavitev njene ozemeljske celovitosti.«

V prvem letu svojega predsedovanja želi posebno pozornost posvetiti podnebnim spremembam in enakosti spolov. Pravica do čiste pitne vode in pravica do zdravega in čistega okolja sta človekovi pravici. Kako omenjeni pravici zagotoviti, pa bo njen glavni poudarek na vodni konferenci OZN marca letos v New Yorku.

Nova predsednica zavrača ocene, da je Slovenija majhna ali mala država. »Majhni ali mali smo točno toliko, kot to želimo sami. In majhni smo takrat, ko ne verjamemo v svoje sposobnosti. Takrat iščemo probleme in bitke doma, z nasprotniki, ki so lažje premagljivi.«