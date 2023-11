Malovrh na lastno pest spraševal OZN o statusu Žbogarja

V nadaljevanju preberite:

Polemika med zunanjim ministrstvom in uradom predsednice republike Nataše Pirc Musar se glede imenovanja Samuela Žbogarja za vodjo posebne misije za čas članstva in statusa opazovalke Slovenije v Varnostnem svetu OZN svetovne organizacije še ni polegla. Krešejo se stališča do statusa mnenja pravne službe sekretariata OZN.

Poročali smo, da so nam prejšnji teden z zunanjega ministrstva sporočili, da so iz pravne službe sekretariata OZN dobili pravno mnenje, da je bilo vladno imenovanje Samuela Žbogarja za vodjo posebne misije izpeljano zakonito in skladno z vsemi pravili.

V uradu predsednice republike pa pravijo, da z omenjenim pravnim mnenjem vse do včeraj popoldne niso bili seznanjeni. »Smo pa po objavi članka na to temo v vašem časniku ministrstvo za zunanje in evropske zadeve uradno zaprosili za posredovanje tega pravnega mnenja.«

Po pregledu mnenja, ki so ga prejeli včeraj, so v uradu predsednice ocenili, da zanje to ni pravno mnenje: »Ne gre za pravno mnenje, ampak za zelo kratko pisno informacijo predstavnice sekretariata Varnostnega sveta OZN o imenovanju Samuela Žbogarja za posebnega odposlanca.«