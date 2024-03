Manj bolniških odsotnosti, a le na račun covida

V nadaljevanju preberite:

Po več letih strmega naraščanja se je krivulja izdatkov za bolniške odsotnosti iz zdravstvene blagajne lani obrnila malenkost navzdol. A težko bi rekli, da se kaže kak spodbuden trend – na zmanjšanje je večinoma vplival le konec epidemije covida-19. Zaradi začasne nezmožnosti za delo je bilo skupaj izgubljenih več kot 15,3 milijona delovnih dni, pri čemer ni znano, za koliko od teh so »zaslužne« dolge čakalne dobe na posege, vrstijo pa se opozorila o neprilagojenosti delovnih mest na starajočo se aktivno populacijo in pomanjkanju ukrepov za to, da bi se ljudje po dolgotrajnejših odsotnostih lažje vračali na delovna mesta.