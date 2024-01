Več let se ne vrnejo v službo

V nadaljevanju preberite:

Samo do konca novembra je bilo takih, ki so bili zaradi bolezni ali poškodb z dela odsotni več kot 45 dni 4.908 več kot leta 2018. Med njimi je bilo tistih, ki so bili bolniški nad pet let v letu 2023 121 več kot leta 2018. Če bo na zajezitev teh številk kaj vplivalo dejstvo, da se je višina bolniškega nadomestila omejila na 2,5-kratnik povprečne plače, bo znano konec leta.