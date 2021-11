Manj odmevna, toda odločilna zadnja tretjina

V nadaljevanju preberite:

Najodmevnejši del slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije je mimo, fokus predsedstva bo v zadnji tretjini šestmesečnega projekta usmerjen predvsem na odprta vprašanja, povezana z zakonodajnimi dosjeji na področju digitalizacije, zdravja in pripravljenosti na pandemije, kot tudi na iskanje rešitev za nepredvidene izzive, s katerimi se je država morala spoprijemati od 1. julija.

Prvi štirje meseci predsedovanja so bili v znamenju bolj ali manj odmevnih dogodkov, med katerimi je pritegnil največ pozornosti neformalni vrh, ki so se ga na Brdu pri Kranju udeležili voditelji sedemindvajseterice in šestih držav Zahodnega Balkana, v zadnjih dveh pa bo slika drugačna.