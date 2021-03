Manjšinska vlada Janeza Janše še šibkejša

V nadaljevanju preberite:

Vasko Simoniti iz vrst SDS ostaja minister za kulturo, njegove razrešitve namreč ni podprlo vsaj 46 poslancev. Za to, da Simoniti zapusti svoj položaj, so poleg 40 opozicijskih poslancev glasovali tudi trije (za zdaj še) poslanci iz vrst SMC, Janja Sluga, Igor Zorčič ter Branislav Rajić, in s tem jasno pokazali, da so njihovemu obstanku v Janševi koaliciji šteti dnevi. Že danes bi lahko skupaj z Jurijem Lepom ustanovili novo poslansko skupino.



Napoveduje se torej izstop poslancev iz SMC – tako iz poslanske skupine kot tudi stranke, saj poslovnik državnega zbora med drugim jasno določa pogoje za ustanovitev nove poslanske skupine, ko gre za strankarske kolege.