Marcel Štefančič, jr. bo Studio City začasno vodil brez plačila

»Danes sva sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij oziroma največ tri mesece oddajo Studio City vodil, ne da bi prejel za to plačilo, s tem pa omogočil, da oddaja normalno poteka naprej in da ne pride do nepopravljive škode za zavod RTV Slovenija,« je sporočila urednica oddaje Studio City Alenka Kotnik, po tem ko pri sklenitvi pogodbe vodstva RTV Slovenija z voditeljem oddaje Studio City Marcelu Štefančiču, jr. ni prišlo do dogovora. Z njim je opravila več pogovorov.

Prejšnja trimesečna pogodba je Štefančiču potekla konec marca, ker pa so oddajo zaradi predvolilnih soočenj začasno umaknili iz programske sheme, bi novo morali sklenili šele sedaj. Skladno z načrtom se oddaja na spored vrača 9. maja, uredništvo pa jo bo začelo pripravljati 3. maja.

A pogodbe za maj in junij le njemu za razliko od drugih dveh honorarnih sodelavcev oddaje vodstvo ni podpisalo. Kaj je uradni razlog za nepodaljšanje pogodbe, vodstvo RTV Slovenija ne pojasnjuje. Se pa kot možnost omenjajo Štefančičevi javni nastopi, v katerih je javnost opozoril na razmere na TV Slovenija.

Oddaja je sicer že dlje časa na udaru trenutnega vodstva RTV Slovenija – generalni direktor Andrej Grah Whatmough je najprej v imenu poskusa »izboljšanja gledanosti« predlagal, naj bo oddaja na sporedu le vsak drugi teden. Po burnem odzivu je nato v letošnji programsko-produkcijski shemi vendarle obstala na sporedu vsak teden, a se je nato vodstvo odločilo, da dolgoletni kolumnisti oddaje Studio City po novem ne bodo več prejeli pogodbe za svoje delo. Tudi ti so se odločili, da svoje delo še naprej opravljajo brez plačila.