Marjan Šarec: Predsednik vlade ne pride tja šminkirat

»Človek ob takšnih prilikah ugotovi, kako smo majhni. Lahko se napenjaš in misliš, kaj vse si ... Ko pa pride narava, je v hipu vse končano,« je po več obiskih območij, ki so jih v zadnjih tednih prizadela neurja, pojasnil minister za obrambo Marjan Šarec, ki je gostoval v Delovem podkastu Moč politike in spregovoril tudi o ukrepih, ki jih je ali jih še bo sprejela vlada.

Povprašali smo ga, kako gleda na to, da je na obiskih predsednika vlade Roberta Goloba spremljala tudi njegova partnerka Tina Gaber. Šarec odgovarja, da je objem partnerke ljudem, ki so bili prizadeti v neurjih, veliko pomenil. »Ko ljudje vidijo, da si iskren v svojem dejanju, so ljudje v svoji žalosti in negotovosti veseli, da je nekdo z njimi.«

Navedel je še, da Golob zagotovo »ne pride tja šminkirat«, pač pa preverit, kakšni so problemi in kakšne rešitve je treba najti. Posledica tega je, da se že pripravlja sprememba zakonodaje, da bodo občine na podlagi predhodnega sanacijskega načrta lahko prejele 20 odstotkov sredstev že vnaprej.

Vodenje lokalne skupnosti, kar imata za seboj tako on sam kot bivši župan kot tudi Golob, ki je vodil krajevno skupnost, pa je po njegovi oceni najboljša in največja šola, ki jo človek lahko dobi za vodenje vlade. Kot je pojasnil Šarec, je bil zaradi tega sicer večkrat podcenjevan.

»Če bi podcenjevanje nahranilo, potem jaz v življenju ne bi potreboval nobene hrane, ker bi bil sit do konca življenja in še naprej,« je dejal nekdanji predsednik vlade, s katerim smo spregovorili tudi o časih, ko je bil na tem položaju. Se je kdaj osebno čuti »krivega«, da je omogočil nastop tretje Janševe vlade? In zakaj je tako trpel v časih, ko je bila njegova stranka LMŠ skupaj s SAB, SD in Levico del t. i. Koalicije ustavnega loka? Kako se počuti zdaj v Gibanju Svoboda?

Seveda smo odprli tudi vprašanje rekordnih investicij v Slovensko vojsko, ki jih napoveduje – imamo dovolj pripadnikov Slovenske vojske in ali res izbiramo med nakupom poljskih rosomakov in finskih patrij? S predsednikom obeh držav se je o osemkolesnikih ob robu nedavnega vrha Nata v Vilni namreč pogovarjal predsednik vlade.

Šarec pa je odgovarjal tudi na vprašanje, kakšna je pri vsem tem vloga njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca – res on vodi obrambno in notranje ministrstvo? »Če bi ga kristjani prej poznali, verjetno sploh ne bi potrebovali boga,« pa na to vprašanje odgovarja s šarcizmom. »Odkar vedo, da sodelujeva, se natolcuje o vplivu in podobno se dela tudi z gospo Vukovič,« je dejal in pohvalil njegovo delo, ki da ga bo opravljal še naprej.

Govorili smo še o tem, ali je možna rekonstrukcija vlade, pa tudi, ali bi se lahko Šarec kdaj vrnil na RTV Slovenija, kjer je bil zaposlen, preden se je odločil za kandidaturo za župana, in ga tam menda še čaka zamrznjeno delovno mesto. »Dokler nisi v žari in meter pod zemljo, so vse opcije odprte,« odgovarja Šarec.