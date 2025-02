Markeš: EU mora prerezati popkovino z ZDA

Ali Žerdin in Janez Markeš sta pogovor začela na domačem parketu, kjer je nastala nova poslanska skupina. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je namreč presodila, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine, a ne z imenom Demokrati, temveč bo to poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki bo povezovala člane stranke Demokratov Anžeta Logarja.

»Logar s tem ni zadovoljen, ker bi rad vzpostavil lastno strankarsko skupino, ki je zastavljena promocijsko za samo stranko,« je komentiral Markeš, Žerdin pa je vprašal, če je politična opredelitev potemtakem blagovna znamka? Markeš je odgovor preselil na novo celino in nadaljeval s tem, da je trenutno predvsem Donald Trump tisti, ki »se obnaša kot podjetnik ter državo razume kot posel.«

Žerdin je nato izpostavil še eno potezo ameriškega predsednika: »Oba sva zamudila televizijsko serijo Dallas. Tam so se gospe, ki jim je bilo dolgčas, dobivale med sabo in ena izmed teh je imela rešitev za vprašanje svetovnega miru, češ dajmo Palestince preselit na Grenlandija in je problem rešen.«

»Problem satire, ki na simpatičen način skuša reševat probleme, ki niso rešljivi, je tudi prestavljanje težav in zatiskanje oči,« je pokomentiral Markeš, in dodal: »če pogledamo dogodke iz zgodovine je glede na dejanja svetovnih voditeljev vznik novega fašizma je pred vrati. Ne smemo se slepiti. Smo na pragu tega, da se vse zlovešče posledice fašizma ponovijo v ZDA in to na postopen način, tako da nihče ne bo opazil.«

Nato sta izpostavila še potezo Savdske Arabije, ki je bila – sicer kot tradicionalna zaveznica ZDA – zaradi ideje preselitve Palestincev ogorčena. »Savdska Arabija ima politiko dveh odprtih vrat, ena so odprta proti ZDA in ena proti Kitajski. Regionalno pomembna sila se ne podreja grožnjam in idejam ZDA, ker ustvarja odnos s Kitajsko. Je to matrica za EU?« se je spraševal Žerdin

»EU se mora postaviti na lastne noge in prerezati popkovino z ZDA, ki je bila prej nestor svetovne ureditve. Danes pa je to drugačna Amerika, ki to ureditev ruši. Evropa je bila grajena na načelih ZDA in vrednotah, ki so jih vzpodbujali humanisti, in je to prevzela kot standard. Sedaj se vse to ruši in Evropa mora začeti govoriti jezik moči, ne jezika simboličnih ukrepov, in mora postaviti temelje, ki temeljijo na lastnem sistemu,« je zaključil Markeš.