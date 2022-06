Marta Kos: Moj stil vodenja države bo drugačen od Pahorjevega

Kot prva je kandidaturo za predsednico napovedala Nataša Pirc Musar, včeraj je kot druga kandidaturo uradno napovedala tudi psihoanalitičarka Nina Krajnik. Danes pa je svojo kandidaturo – gre za prvo strankarsko kandidatko – predstavila Marta Kos, podpresednica stranke Gibanja Svoboda skupaj s predsednikom stranke in premierom Robertom Golobom.

O njeni kandidaturi so včeraj razpravljali na digitalnem kongresu stranke Gibanja Svoboda, o sami kandidaturi pa bosta izvršni odbor in svet stranke odločala prihodnji teden.

Golob je sprva povedal, da so se včeraj na digitalnem kongresu pogovarjali o združevanju liberalne sredine. Kot je dejal, vse tri stranke (Gibanje Svoboda, LMŠ in SAB) imajo soglasje svojih kongresov, svojih članov, da se izpelje postopek združitve. »To bo septembra letos, takrat bo nova oziroma stara stranka Gibanje Svoboda, ki bo prevzela obveznosti in pravice. Upam, da se začne nova era, era stabilnosti političnega prostora, ki se bo s tem povečala tudi za naslednje mandate in naslednje volitve.«

»Druga pomembna točka včeraj je bila predstavitev naše kandidatke za predsednico države. Ugotovili smo, da je nastopil čas, da spremenimo izvajanje funkcije predsednika države, želimo si predsednika države, ki bo znal biti tudi moralni kompas, da bo znal povedati, kaj je prav ali ne, in to ne glede na aktualno oblast, tudi če bom jaz aktualna oblast, želimo si, da je predsednik korektiv izvršne oblasti. Ko smo razmišljali, kateri predsednik bi vse te želje izpolnil, smo ugotovili, da bi bila odlična kandidatka oziroma predsednica, to je Marta Kos.«

»Nastopil je čas, da Slovenija pridobi prvo predsednico države, v razpravi, ki se je razvila, navdušenja ni bilo mogoče prezreti. Med članstvom je navdušenje zelo veliko. Verjamem, da ne bo samo dobra kandidatka, ampak predvsem odlična predsednica, in da bo dala spet to funkcijo na novo osmisliti in ji dati tisti pravi pečat, ki je v zadnjem času mogoče malce zbledel,« je povedal Robert Golob. Simbolično se je Marta Kos obdala s podmladkom Gibanja Svoboda, ker želimo tudi tako pokazati, da je to, da se ženske postavlja na najbolj odgovorne funkcije v državi, moderen trend in s tem želimo privabiti tudi mlajše, tudi dekleta, da se bolj aktivno začnejo vključevati v politiko.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sloveniji bi rada povrnila ugled

»Rada bi bila vaša predsednica,« je uvodoma svojo kandidaturo napovedala Marta Kos. Nadaljevala je, da vse izkušnje nosimo s seboj: »Pred vami stojim plavalka ravenskega fužinarja, dopisnica RTV iz Bonna, tiskovna predstavnica Drnovškove vlade, veleposlanica in prejemnica visokega nemškega odlikovanja ... pred vami stojim podpredsednica zmagovitega Gibanja Svoboda,« in nadaljevala, »in pred vami stojim hčerka, sestra in žena. Vse svoje izkušnje nosimo s seboj. To ne bo moja, ampak naša zgodba.«

Dejala je, da je ponosna, da je predstavnica tistih naprednih sil, ki so po dveh težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost. Ponosna je, če bo lahko še naprej obraz civilne družbe, ki stavi na solidarnost, skupno dobro in na državljanski pogum.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot predsednica bo ponosna predstavljala Slovenijo in ji vrnila ugled in spoštovanje, tako v Evropi kot v mednarodnih odnosih. V kandidaturo gre s podporo stranke, saj se ji ne bi zdelo spodobno, da bi kot podpredsednica šla zbirat podpise.

»Vemo, kaj nas tare, kaj bega, kaj plaši: negotove zdravstvene razmere, ostrina časa, kruta vojna. A vemo tudi, kaj zmoremo in kako zmagamo, da smo ponosni, da tisto kar dobro opravimo. Da zaupamo v sodelovanje, nežno prijaznost in solidarnost. Vsake volitve se začnejo od začetka, nobene niso kot prejšnje ali določene vnaprej. Zaupanje se gradi danes in tukaj ter da znamo odgovarjati na vprašanja, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju. Zato vem, da nas čaka veliko izzivov in nalog: za javno RTV, za enakost spolov, za zeleno Slovenijo, za dosledno spoštovanje demokracije in za državo, v kateri bomo poskrbeli tudi za najšibkejše in preslišane. Zato so z mano mladi, starejši, Korošice in Primorci, bice in noni, zeleni Ljubljančani in vijolični Mariborčani …«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V tem, da je premier iz iste stranke, ne vidi problema

Kosova je dejala, da si želi podpore tudi preostalih koalicijskih strank, čim širše podpore, kdo bo šef volilnega štaba, pa še ne vedo, v času dopustov se bodo pripravljali na predvolilno kampanjo. »Predsednica države je voljena na neposrednih volitvah. Gibanje Svoboda me bo samo predlagalo, to je bilo že v preteklosti. To je razlog, da mislim, da ni nič narobe, da sem jaz predsednica države, četudi je naš predsednik stranke premier.« Če bi postala predsednica, bi odstopila kot podpredsednica stranke in zamrznila članstvo.

»Ne bomo šli po seznamih nekdanjih predsednikov, želim si čim širše podpore vseh ljudi, je pa med podporniki kar nekaj znanih imen,« je dejala Marta Kos in dodala, da glede Gregorja Vajgla in njegove kandidature ne ve nič.

Golob je pri tem dejal, da si želi tudi Vajgl kandidirati, Gibanje Svoboda bo podprl samo eno kandidatko. »Jaz rad izpostavljam dr. Janeza Drnovška, ker mislim, da je bil najboljši predsednik države, ker je bil moralni kompas. Ti pomisleki se mi zdijo izviti iz trte, škoda mi je, da je to izrekel nekdanji predsednik g. Milan Kučan.« V stranki bodo podprli podpredsednico na vse načine. Ampak to je njena kampanja in verjame, da je ne bodo podprli samo oni kot stranka, ampak tudi volivke in volivci.

Glede predsedovanja Boruta Pahorja je Marta Kos dejala: »Predsednik Pahor zaključuje drugi mandat, deset let je bil eden najbolj znanih in priljubljenih politikov, ni pa želel biti moralna avtoriteta, ni želel komentirati aktualnih zadev. Vsak si izbere svoj način predsedovanja. Moj bo drugačen od Pahorjevega. Zakaj naj volivci izberejo mene, se bodo odločili sami, se bom pa dokazala, zakaj sem sama najboljša izbira.«

O tem, da kandidatka Nataša Pirc Musar prihaja iz podobno usmerjenih političnih krogov, pa je dejala, da »bi bilo za našo demokracijo najslabše, da bi bi kandidirala le ena kandidatka podobnih političnih krogov. Upa, da bodo kandidati dobri.« Kot je dejala, bi bilo sprevrženo vnaprej delati kalkulacije, vsak kandidat naj pove najboljše, odločali pa bodo volivci. Pri tem je poudarila tudi pomen medijev za dober volilni boj.

Gregor Bezenšek ml. FOTO: Osebni arhiv