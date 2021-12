Maske obvezne v polno zasedenih zaprtih in odprtih žičniških napravah

Ugodne snežne razmere so omogočile zgodnejši in obetajoč začetek sezone, da bi zagotovili varne pogoje, pa so skupaj stopili tudi nadzorni organi, je pojasnila glavna inšpektorica inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon: »Na pobudo IRSI je v začetku prejšnjega tedna policija sklicala koordinacijo nadzornih organov, na katerem je bil sprejet dogovor o usklajenem nadzoru smučišč, in sicer zlasti med konci tedna.«

Na ta način po njenih besedah lahko kljub omejenem kadru opravijo več nadzorov. V zadnjem koncu tedna je bilo odprtih 16 smučišč, na katerih je delovalo 83 od 109 žičniških naprav. Na teh smučiščih so nadzorni organi v celotnem zadnjem tednu opravili skupno 26 nadzorov, v katerih je bilo v devetih primerih izrečeno upravno opozorilo. Kot je pojasnila, je v večini primerov šlo za ugotovitve, da v vrsti pred blagajno ni bila zagotovljena predpisana medosebna razdalja 1,5 metra. V vseh primerih pa je bila nepravilnost po opozorilu inšpektorjev odpravljena.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni sta sodelovala Patricija Furlan Fon, glavna inšpektorica inšpektorata za infrastrukturo, in višji policijski svetnik na Generalni policijski upravi Tomaž Pečjak:

Maske tudi na polno zasedenih sedežnicah

»Obiskovalce smučišč obveščamo, da je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena le osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in osebni dokument.«

V žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah in na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, je za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2, je povedala Fonova. Opozorila je, da je maska obvezna povsod, kjer ni zagotovljena predpisana varnostna razdalja 1,5 metra.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Od sobote, 11. decembra, do petka, 17. decembra, so policisti ob opravljanju rednih nalog opravili nadzore na 10.081 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, je povedal višji policijski svetnik na generalni policijski upravi Tomaž Pečjak.

Izrekli so 87 opozoril po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, izdali 15 plačilnih nalogov, v treh kršitvah pa so odstopili predlog pristojnemu inšpekcijskemu organu, ker je šlo za kršitev zunaj pristojnosti policije. Na mejnih prehodih so obravnavali tri primere izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. V notranjosti države pa so policisti v petih primerih obravnavali izkazovanje s ponarejenimi potrdilom o cepljenju ali potrdilom o testiranju, v dveh primerih pa obravnavajo sum kaznivega dejanja samovolje po 310. členu kazenskega zakonika.

V istem obdobju je policija na mejnih prehodih vročila 140 izjav o napotitvi v karanteno na domu. Od tega so vročili 131 izjav o napotitvi v karanteno na domu za polnoletne in devet za mladoletne osebe. Glede na države prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročeno za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (77), Hrvaške (31), Srbije (15), Kosova (11) in Albanije (tri osebe).

Preverjanje PCT. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pečjak je pred prazniki dejal, »da svetujemo vsem, ki se boste v teh dneh odločili za potovanje, da se pred tem predhodno informirate o trenutnih pogojih vstopa v državo, kamor potujete, in si pravočasno priskrbite vsa potrebna dokazila, saj ravno v tem času številne države spreminjajo pogoje za vstop v državo zaradi širjenja nove različice omikron.«

Glede na razvoj dogodkov obstaja verjetnost, da se bodo ob vrnitvi pogoji za prihod v državo spremenili. Zato je dobro, da so vsi, ki potujejo, v teh časih na to tudi pripravljeni oziroma lahko računajo na morebitna dodatna testiranja ali karanteno na domu.

V imenu policije je Pečjak prosil vse, da v prazničnih dneh ne uporabljajmo pirotehnike in z osebnim zgledom prispevamo k lastni varnosti in varnosti vseh okoli nas. Manj poškodb pomeni tudi manjšo obremenitev za slovenski zdravstveni sistem, ki je v tem času že tako polno obremenjen z reševanjem epidemije. Enako velja tudi za varnost v cestnem prometu.

Kot je pojasnil Pečjak, bo policija tudi v tem tednu na območju celotne države izvajala poostrene nadzore prometa, predvsem s področja vožnje pod vplivom alkohola. Pri tem bodo preverjali tudi spoštovanje sprejetih odlokov za preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.