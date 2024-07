Med Divačo in Koprom vlak po dveh tirih

Zdaj je dokončno jasno: nova železniška proga med Divačo in Koprom bo imela dva tira, vendar bo vzporedni ali levi tir (gledano v smeri proti morju) zgrajen šele okoli leta 2030. Vlada je namreč včeraj sprejela predlog dopolnitve zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki določa dvotirnost te proge. Poslanci naj bi zakon sprejeli po hitrem postopku, najverjetneje še pred avgustovskimi počitnicami.

V dopolnjenem oziroma spremenjenem zakonu sta poleg odločitve o dvotirnosti proge do morja dve pomembni spremembi. Prva je, da bo investitorstvo vzporednega tira (levega tira od Divače proti Kopru) prevzela državna družba 2TDK. Ko so namreč aprila 2017 sprejemali osnovni zakon, so predvidevali gradnjo samo enega tira – tega, ki ga gradijo zdaj in bo dograjen v začetku leta 2026. Tudi zasnovo zdaj nastajajočega tira so zasnovali v Direkciji RS za infrastrukturo, zakon pa je prenesel investitorstvo na 2TDK. Šele nekaj mesecev kasneje je Cerarjeva vlada spoznala, da bi bilo smiselno graditi dvotirno progo, zato so tri najdaljše servisne predorske cevi pri pripravi projektov za izvedbo povečali, ker je bilo to tudi najbolj racionalno.

Vlada spremenila in dopolnila zakon o drugem tiru. Investitor dvotirne proge bo 2TDK, brez Madžarske. Vzporedni tir bo občutno lažji zalogaj.

Druga pomembna novost novega zakonskega predloga je, da lahko tudi to progo Slovenija zgradi sama in da ne potrebuje sodelovanja tujega družbenika (na primer Madžarske). Če bo zakon v parlamentu potrjen konec julija ali avgusta, bo začel veljati predvidoma septembra, družba 2TDK pa bo investitorstvo nad levim tirom lahko zares prevzela šele potem, ko bo vlada sprejela še uredbo o dopolnitvi državnega lokacijskega načrta. Ta uredba naj bi bila sprejeta oktobra, so letos večkrat obljubili z ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Po dograditvi levega tira bodo traso stare proge med Prešnico in Koprom namenili kolesarski poti, ki jo bo po letu 2030 financirala DRSI.

Šele po prevzemu investitorstva (in pridobitvi koncesije za gradnjo in gospodarjenje z novim tirom) bo 2TDK lahko naročil potrebne študije in raziskave (geomehanske, arheološke, presojo vplivov na okolje, vsa soglasja itd.) in projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 2TDK ocenjujejo, da bi za vse te dokumente in gradbeno dovoljenje potrebovali vsaj dve leti časa. To pomeni, da bo gradbeno dovoljenje izdano predvidoma leta 2026. Potem pa naj bi gradnja vzporednega tira trajala štiri leta, do leta 2030.

Preboj najdaljšega predora v Sloveniji je bil pomembna zmaga. FOTO: Alen Franetic_begr8-media

Gradnja vzporednega tira bo lažji zalogaj, predvsem zato, ker bodo trije najdaljši predori (v dolžini 16,5 kilometra in v najtežjem, kraškem terenu) za levi tir že zgrajeni. Zato bo tedaj treba zgraditi samo še en predor na območju med Črnim Kalom in Vinjanom. Namesto štirih manjših predorov na desnem tiru (Stepani, Tinjan, Osp in Mlinarji) bo samo predor na levem, ki bo dolg približno štiri kilometre.

Gradnjo levega tira bodo finančno v celoti ločili od sedanjega desnega tira in zastavili novi investicijski program, po katerem naj bi gradnja (po ocenah) stala okoli 354 milijonov evrov, približno eno tretjino sedanjega obsežnejšega projekta po tekočih cenah. Seveda bodo morali zgraditi še tri viadukte (ponovno še po eno Glinščico, Gabrovico in Vinjan).