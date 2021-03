Med epidemijo je uvoz psov poskočil za petino

V nadaljevanju preberite:

Prodaja malih živali in vsega, kar sodi zraven, se je med zaprtjem javnega življenja občutno povečala. Ponudba na priljubljeni slovenski spletni tržnici Bolha v prvem valu ni dohajala povpraševanja, specializirane trgovine so letno prodajo podvojile. Zaradi (pre)velikega zanimanja se je povečal tudi uvoz psov. Čas epidemije je za panogo hišnih ljubljenčkov obdobje razcveta.

Kako so lani poslovale trgovine za male živali in kako so epidemijo občutila zavetišča za živali? Za koliko se je med epidemijo povečal trg malih živali in kaj skrbi strokovnjake?