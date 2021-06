Med pandemijo so cvetele ljubezenske goljufije

Skozi stranska vrata do vlad

Policija na splošno pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse pogosteje odkriva nove, sofisticirane metode, ki jih organizirane kriminalne združbe uporabljajo za izvajanje svojih nelegalnih dejavnosti.

Statistični podatki slovenske policije so jasno pokazali, da je epidemija novega koronavirusa vplivala tudi na kriminalna dejanja. A medtem ko so si »običajni« kriminalci vzeli malo premora ali vsaj spremenili svoje navade, to ne velja za organizirani kriminal.Ta se namreč ni prav nič zmanjšal, saj so se kriminalne združbe hitro prilagodile omejevalnim ukrepom in nadaljevale svoje delo. »Predvsem tihotapstvo in preprodajo prepovedanih drog, kar se odraža pri zadnjih uspešnih preiskavah slovenske kriminalistične policije, v katerih so bili opravljeni večji zasegi prepovedanih drog,« je pojas­nil, predstavnik policije s področja kriminalitete. Podobne izkušnje imajo tudi policije v drugih državah.Profesor na Fakulteti za varnost­ne vede Univerze v Mariboruje že pred dnevi za Delo povedal, da so tudi na mednarodni ravni zaznali, kako zelo prilagodljiv je organizirani kriminal . »Kriminalne združbe so spoznale, da je epidemija izjemna priložnost, in organizirani kriminal se je vladam po svetu najprej prikazal kot nekaj pozitivnega, saj so vsi iskali le rešitve, kako državljanom najhitreje pomagati in nabaviti zaščitno opremo. Pri tem pa so zaradi izrednih razmer zanemarili varnost,« je pojasnil. Slovenska policija takšnih izkušenj sicer nima.»Vse od prvih prijav medijsko in drugače izpostavljenih domnevnih nepravilnosti pri dobavi zaščitne opreme policija spremlja in prednostno rešuje tovrstne zadeve ter pri tem sodeluje z drugimi pristojnimi nadzornimi organi. V okviru svojih pristojnosti preiskuje tako domnevne nepravilnosti pri nakupu opreme in izvajanju javnih po­oblastil uradnih oseb kot tudi druge posamične primere domnevnih nepravilnosti dobaviteljev zaščitne opreme. Vpletenosti organiziranih kriminalnih združb v doslej obravnavanih primerih ni bilo zaznati.«Enako velja za goljufije, povezane s prodajo blaga po svetovnem spletu, saj so zaznali več tovrstnih kaznivih dejanj. To gre predvsem pripisati splošni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja širjenja virusa in večji aktivnosti prebivalstva na računalnikih.»V primerjavi z letom prej letos zaznavamo porast kriminalitete na področju goljufivih investicijskih vlaganj v različne spletne platforme, programe oziroma produkte, prav tako je zaznano povečanje števila tako imenovanih nigerijskih prevar in ljubezenskih goljufij. Nasploh se zaznava rast na področju goljufij na spletu, saj je bilo v prvih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za približno petdeset odstotkov več takšnih kaznivih dejanj, pri čemer se je znesek oškodovanj v obravnavanem obdobju na medletni ravni skoraj potrojil. Porast števila kaznivih dejanj se predvsem nanaša na večje število oškodovanj pri spletnih nakupih, ko produkti niso bili dostavljeni, porast višine škode pa na goljufije z lažnimi investicijskimi vlaganji v spletne platforme,« pravi Menegalija.Policija na splošno pri preiskovanju organizirane kriminalitete vse pogosteje odkriva nove, sofisticirane metode, ki jih kriminalne združbe uporabljajo za izvajanje svojih nelegalnih dejavnosti. Sem gotovo sodi temni splet (darknet), ki je v sedanjem času eno ključnih orodij mednarodnih kriminalnih združb za nelegalno trgovanje z drogami, orožjem in druge nezakonite dejavnosti.»Uspešno končane preiskave s področja prodaje prepovedanih drog na območju Murske Sobote in orožja na območju Kranja (ko je osumljenec načrtoval strelski pohod, op. p.) potrjujejo, da se v kriminaliteti v slovenskem prostoru dogajajo očitne spremembe, saj kriminalne dejavnosti vedno bolj potekajo v kibernetskem prostoru. Slovenska policija za učinkovito izvajanje kriminalističnih preiskav prilagaja svoje delovanje, kajti kriminalne združbe vse bolj uporab­ljajo sodobne tehnološke rešitve. Pri tem se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celot­no omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonim­nosti vseh udeležencev ter tajnosti komunikacij in transakcij. Izziv je, kako z zakonskimi pooblastili zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo.«Šolanje na daljavo in na splošno povečana uporaba spleta sta močno pospešila tudi pedofilsko dejavnost. Europol je v poročilu lanskega junija navedel, da se je povečalo število dejavnosti, ki jo izvajajo pedofili v vseh kategorijah, tako na temnem spletu, pri uporabi tako imenovanih protokolov P2P za izmenjavo datotek, kot tudi na spletu, ki je brez posebnega znanja dostopen vsem.Kot še pojasnjuje Menegalija, je odkrivanje in preiskovanje kaz­nivih dejanj, ki jih izvajajo mednarodne organizirane kriminalne združbe, ena prednostnih nalog slovenske policije. »Epidemija na področju odkrivanja organizirane kriminalitete ni vplivala na delo policije, so pa organizirane kriminalne združbe inovativne in prilagod­ljive, na primer v času epidemije ugotavljamo celo porast obravnavanih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog,« je še dodal sogovornik.