Fides izrazil minuto molka za javno zdravstvo v Sloveniji

Mediacija med vlado in zdravniškim sindikatom Fides je bila neuspešna: nasprotni strani sta se srečali na petih srečanjih, skupaj so sedeli 24 ur.

Kljub velikemu trudu mediatorjev in pogajalcev, njihovim prizadevanjem ter iskreni izmenjavi stališč udeležencema ni uspelo uskladiti rešitve stavkovnih zahtev, sta v skupni izjavi zapisala vlada in Fides.

»Udeleženca se zavezujeta, da bosta še naprej nadaljevala pogajanja o stavkovnih zahtevah,« sta v izjavi še poudarila vlada in Fides. Izjavo so posredovali iz mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije, kjer so vodili mediacijo med stranema.

Mediacija med vlado in Fidesom se je začela pred dvema tednoma. Rok za njen zaključek je bil sprva prejšnji četrtek, a sta se strani takrat strinjali za njeno podaljšanje.

Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavka zdravnikov je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej.

Predsednik Fidesa Damjan Polh je pohvalil potek mediacije. »Vlada se je trudila, da ponudbe ostanejo take, kot so jih dajali na začetku stavke,« je predstavnik Fidesa izrazil razočaranje.