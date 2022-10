Medijski inšpektorat na RTV Slovenija, kaj so ugotovili?

Inšpektorat za kulturo in medije je danes opravil nadzor na Kolodvorski zaradi oddaj RTV Slovenija danes in jutri, ki so jih ob torkih na TV Slovenija začeli predvajati še v času, ko je SDS zbirala podpise za zahtevo za razpis referenduma o spremembah zakona o RTV Slovenija. »Ne želimo sodelovati pri jasni in evidentni zlorabi javnega servisa za referendumsko kampanjo,« je vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic na dan predvajanja prve oddaje, 27. septembra, zavrnil koalicijsko udeležbo v omenjenih oddajah.

Kot je razumeti, je bil nadzor opravljen na podlagi prijave. Je pa o njem Bojan Požar, novinar portala Požareport, poročal, še preden se je zgodil. Kot so nam odgovorili, je inšpektorica inšpektorata za kulturo in medije nadzor najavila dan pred obiskom po elektronski pošti.

V nadzoru se je inšpektorat po naših informacijah pogovoril s generalnim direktorjem Andrejem Grahom Whatmoughom in odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija Jadranko Rebernik, ki pa sta pojasnila, da so oddaje namenjene predvsem »predstavitvi širine delovanja javnega zavoda ter dvigovanju ugleda javnega medija«. Koncept pa da je identičen oddajam, predvajanim iz leta 2020. Zavrnila sta, da gre za politično propagando.

Pri izvedbi nadzora tako ni bilo ugotovljeno, da bi do zdaj predvajane oddaje prvega programa RTV Slovenija vsebovale politično propagando v smislu tretjega odstavka 10. člena zakona o RTV Slovenija. Prav tako vsebine do zdaj predvajanih oddaj z javno razpravo o delovanju RTV Slovenija ne predstavljajo politične propagande z namenom vpliva na opredelitev volivcev pri glasovanju na referendumu o spremembah RTV Slovenija.

Postopek je zato inšpektorat za kulturo in medije ustavil. Načrtovani pa sta še dve oddaji.