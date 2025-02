Učenci organizirali in objavljali pretepe, bi morali prepovedati telefone?

Na izolski Osnovni šoli Danteja Alighierija so zalotili skupino učencev, ki organizira pretepe med šolarji in posnetke objavlja na družbenih omrežjih. Vpleteni so predvsem učenci višjih razredov treh izolskih osnovnih šol, ki se med seboj prepoznavajo po posebnih dodatkih. Eden izmed učencev je bil med pretepom poškodovan, poročajo mediji.

Vodstvo šole je obvestilo starše, center za socialno delo in policijo. Ravnatelji opozarjajo, da je nasilje širši družbeni problem, ki presega šolske pristojnosti, ter pozivajo k sodelovanju vseh institucij, omenjajo se dodatni varnostni ukrepi, vključno z možnostjo videonadzora. Šolski inšpektorat poudarja, da šole ne morejo ukrepati za dogodke zunaj šolskega prostora in časa pouka.

Več oblik zlorab mobilnih telefonov

V tej luči se v zadnjem času v slovenski javnosti vse bolj razvnema razprava o potrebi po zakonski omejitvi uporabe mobilnih telefonov v šolah. Eden najglasnejših zagovornikov tega ukrepa je publicist in raziskovalec Dan Podjed, ki je na družbenih omrežjih opozoril na vse pogostejše primere nasilja in zlorabe tehnologije med učenci.

Podjed je na facebooku povzel zgodbo z Osnovne šole Ormož, o kateri je spregovoril ravnatelj šole in smo o njej poročali v Delu. Kot je pojasnil ravnatelj, so učenci ustvarili lažen profil deklice in s tem zavedli sošolca, da je pred kamero izvajal intimna dejanja. Posnetek so nato razširili po šoli, kar je dečka spravilo v hudo stisko, zaradi katere je grozil s samomorom. To je le eden izmed številnih primerov, ki po njegovem mnenju kažejo, kako nevarne so lahko digitalne naprave v rokah mladostnikov brez ustreznega nadzora.

Poleg tega opozarja tudi na druge oblike zlorabe telefonov, kot so snemanje in objavljanje pretepov med učenci ter ustvarjanje lažnih profilov za ustrahovanje učiteljev. Pred kratkim so mediji poročali o tem, da so osnovnošolci v Izoli vzpostavili tako imenovano »agencijo« za prirejanje pretepov pred gledalci, v Rogaški Slatini pa so učenci posneli fizično obračunavanje v šolskih prostorih.

Kljub tem skrb vzbujajočim primerom minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj ne podpira zakonske prepovedi telefonov v šolah. V oddaji Odmevi je oktobra lani dejal, da »strokovna javnost poudarja potrebo po smiselni rabi digitalne tehnologije«. Podjed ob tem dvomi, da kdo v tej javnosti dejansko zagovarja neomejeno uporabo mobilnih naprav, in poudarja, da mladi potrebujejo znanje o tehnologiji, a hkrati tudi varno šolsko okolje brez motenj in digitalnega nasilja.

Po njegovem predlogu bi morale šole same zagotoviti tehnološke pripomočke za pouk in jih po uporabi pospraviti. S tem bi se učenci lahko bolj osredotočili na učenje in druženje, brez tveganj, ki jih prinaša nenehna prisotnost telefonov.

Vprašanje, ki ostaja odprto, je, kako dolgo bo trajalo, preden bo tudi Slovenija sledila vzoru nekaterih drugih evropskih držav, ki so že sprejele ukrepe za omejevanje uporabe telefonov v šolah. Razprava o tem postaja čedalje bolj nujna, saj se primeri zlorabe množijo, javnost pa vse glasneje zahteva ukrepanje.

Napovedane spremembe zakonodaje

Zaradi naraščajočega medvrstniškega nasilja v šolah, ki v zadnjem času iz fizičnega prehaja zlasti v psihično in spletno, sta Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije ter komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino državnega sveta pred kratkim organizirala posvet, na katerem so ravnatelji, učitelji, svetovalni delavci in predstavniki staršev razpravljali o možnih ukrepih kot tudi o omejitvi dostopa do družbenih omrežij. Razpravljavci so izpostavili njihov škodljivi vpliv pa tudi pomanjkanje zaupanja stroki in strokovnim delavcem ter dejstvo, da šola praviloma velja za varen prostor, vendar nekaterim staršem in učencem niso kos.

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je pri tem napovedala spremembe zakona o osnovnih šolah, ki naj bi zajele tako področje zagotavljanja varnosti, vzgojnega delovanja, ukrepanja in obiskovanja pouka kot uporabe elektronskih naprav; predsednik komisije za izobraževanje državnega sveta Branimir Štrukelj pa je izrazil potrebo po okrepitvi položaja avtonomije učitelja.