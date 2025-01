»Pojdi na kolena in se mi opraviči!«

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek nasilja iz Novega mesta. Jasno je vidno, kako se mladostnika najprej spravita na vrstnika, ki sedi na avtobusni postaji. Eden mu sname kapo, drugi ga začne brcati, tretji snema.

Posnetek se nadaljuje v temi, ko nekdo stoji na pokrovu policijskega vozila in je opremljen z napisom »jebeš policiju«. Nekaj dni kasneje se je pojavil še en posnetek vrstniškega nasilja, udeleženci pa še mlajši kot v prvem. Policija je storilce že našla.

Manj kot 14 let je bil star fant, ki je v Mariboru izsiljeval vrstnika. Eden je nič hudega slutečemu fantu snel kapo, drugi ga je brcal, tretji snemal. Policija je storilce že izsledila.

Kot je povedala Alenka Drenik Rangus, predstavnica Policijske uprave Novo mesto, so bili s posnetkom, ki je nastal v Novem mestu, seznanjeni. »Oba primera so policisti Policijske postaje Novo mesto že preiskali in identificirali storilce. Z ugotovitvami bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo Novo mesto,« je povedala in podrobneje pojasnila, kaj se je dogajalo v ponedeljek, 13. januarja.