Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti spustila do nižin

Že minuli konec tedna oz. ponedeljek je prinesel sneg, ki je nekaj nevšečnosti povzročal na cestah, tudi danes pa bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo dopoldne v delu Gorenjske in Koroške spustila do dolin, proti večeru bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti Slovenije, napoveduje Arso.

»Danes pričakujemo, da se bo meja sneženja najprej spustila na severu države, sprva bo snežilo v Alpskih dolinah, proti večeru pa bo tudi ponekod drugod dež začel prehajati v sneg. Ponoči bo snežilo zlasti na jugu Slovenije; nekaj več snega lahko zapade na Notranjskem, Kočevskem, tudi do deset centimetrov, v višjih legah pa do nekje od 15 do 20 centimetrov snega,« je za Delo pojasnil dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

Drugod po nižinah, denimo v Ljubljanski kotlini, pa je vprašanje, če bo jutri zjutraj snežna odeja, je dejal Šter in dodal, da lahko v primeru močnejših padavin zapade kakšen centimeter ali dva snega.

Razjasnilo se bo šele jutri popoldne, izrazitejše ohladitve pa bodo iz noči na soboto, ker bo noč sprva jasna, tako da bo zjutraj kar hladno, zlasti kjer bo snežna odeja: »To velja za Alpske doline, kjer je lahko tudi pod minus deset stopinj, ali denimo na kakšnih planotah Notranjske, na teh tipičnih mraziščih, kjer bo verjetno še hladneje. To jutro zna biti tudi megleno po nižinah, čez dan se bo sprva razjasnilo, potem popoldan pa znova pooblačilo, kajti v nedeljo nas bo dosegla nova motnja,« je povedal Šter.

Snežna odeja v gorah se bo odebelila. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Primorskem bo zvečer zapihala burja, v notranjosti pa severni veter. Popoldanske temperature bodo od ena do osem, na Primorskem do 12 ° Celzija. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Nad severno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo z jugozahodnikom nad naše kraje doteka precej vlažen zrak.

V nedeljo bo po nižinah sprva bolj deževalo, ponekod na severu bo verjetno sneg, potem pa bo ta dež verjetno začel prehajati v sneg, tako da bodo razmere nekoliko mešane. Zaradi nekoliko hladnejše zračne mase bo nekoliko večja verjetnost za sneg. Po nižinah bo precej plundre, ne bo suhega snega, višje lege pa bodo po teh dveh sneženjih bogato obložene s snegom, tako da se lahko snežna odeja spet odebeli; v Zgornjesavski dolini bo lahko skupno snega okoli meter.

Suh začetek prihodnjega tedna

Kot pojasnjuje Šter, kaže da bomo imeli bolj suh začetek prihodnjega tedna, pa tudi kar hladen, sploh kjer bo snežna odeja, v nadaljevanju pa je trend, da se bo po sredini tedna začelo ogrevati, verjetno bo tudi kaj dežja.. V nižinah se sneg ne bo obdržal, v gorah bo snežilo, ampak tudi meja sneženja zna biti kar visoka, je še dodal Šter.

Napoved za sosednje pokrajine

V četrtek bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v sosednjih krajih Avstrije in Italije. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem bo po nižinah dež prešel v sneg, na Hrvaškem pa šele v noči na petek. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala burja.